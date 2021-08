Thomas Freitag liest, spielt und erzählt in seinem Programm "Hinter uns die Zukunft" - eine Mischung aus spitzzüngigen Aktualitäten, biografischen Einblicken und parodistischen Glanznummern. Am Mittwoch, 27. Oktober, ab 19 Uhr in der Gonsberg Lounge in Mainz. Der Eintritt ist frei. SWRlive! ist barrierefrei. Karten können telefonisch ab Freitag, 15.10.2021, unter 06131 929 32244 oder über das Anmeldeformular am Ende dieser Seite bestellt werden (max. 2 Karten/Interessent*in).

Datum: Mittwoch, 27. Oktober 2021 Beginn: 19:00 Uhr

Einlass: 18:00 Uhr Ort: Gonsberg Lounge

Im Niedergarten 16

55124 Mainz

Lageplan Eintritt: frei

Über Thomas Freitag "Hinter uns die Zukunft" ist Freitags 18. und zugleich persönlichstes Programm, und dabei gelingt es ihm, immer noch Hoffnung für Morgen zu schöpfen. Zum 70. Geburtstag legte Thomas Freitag im vergangenen Jahr seine Autobiografie vor. Ein privates und politisches Kaleidoskop voller Geschichten und Anekdoten, in dem der Großmeister des politischen Kabaretts zurückschaut und zugleich nach vorne guckt. Vier Kanzlerschaften hat er parodistisch begleitet und wenn Angela Merkel im Kanzleramt die Koffer packt, steht Freitag immer noch auf der Bühne. Ob Nato-Doppelbeschluss, Mauerfall oder 9/11, zu allem hatte er den passenden kabarettistischen Kommentar. Corona-Regelungen Aufgrund der Corona-Situation sind für alle Veranstaltungen Kartenreservierungen notwendig. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Änderungen oder ggfs. auch Absagen bleiben dem SWR jederzeit vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass die Voraussetzung für den Besuch der Veranstaltungen ist, dass Sie als Besucher, sowie Ihre Begleitperson/en frei von Symptomen bezüglich COVID-19 sind, negativ getestet, geimpft oder genesen sind und die entsprechenden Nachweise mit sich führen und vorzeigen können. Bitte beachten Sie auch die aktuellen Veranstaltungshinweise in der örtlichen Presse.