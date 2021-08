Die Konzertreihe der Meister an der akustischen Gitarre gastiert erstmals in Mainz, am Dienstag, 23. November, ab 19 Uhr in der Gonsberg Lounge. "The International Guitar Night" bedeutet für Liebhaber akustischer Gitarrenmusik seit vielen Jahren eine wahre Sternstunde. Die Tournee mit Meistergitarristen aus aller Welt ist ein Highlight im musikalischen Jahr – nicht nur für Gitarrenfans. Der Eintritt ist frei. SWRlive! ist barrierefrei. Karten können telefonisch ab Freitag, 12.11.2021, unter 06131 929 32244 oder über das Anmeldeformular am Ende dieser Seite bestellt werden (max. 2 Karten/Interessent*in).

Datum: Dienstag, 23. November 2021 Beginn: 19:00 Uhr

Einlass: 18:00 Uhr Ort: Gonsberg Lounge

Im Niedergarten 16

55124 Mainz

Lageplan Eintritt: frei

Über die Künstler Unter der Leitung von Peter Finger, einem der renommiertesten zeitgenössischen Gitarristen, gastiert die Konzertreihe erstmals in Mainz. Mit dabei sind der Waliser Dylan Fowler, Hiroaki Sasaki aus Japan und Nathasja van Rosse aus den Niederlanden. Dylan Fowler, international gefeierter Gitarrist, Multi-Instrumentalist und Komponist, ist in keltischer Musik genauso zu Hause wie im europäischen Jazz, in der Musik des Balkans und Skandinaviens. Der Ausnahme-Akustikgitarrist Hiroaki Sasaki beeindruckt durch sein Spiel, das von traditionellen japanischen Klängen ebenso beeinflusst ist wie von den modernen Klängen Nordamerikas und Europas. Nathasja van Rosse gehört zu den führenden europäischen Interpretinnen der Klassikgitarre. Ihre künstlerische Bandbreite ist beachtlich und spiegelt sich sowohl in ihren Kompositionen als auch in ihrer Spielweise wider. Und schließlich greift Peter Finger selbst in die Saiten. Seine musikalische Welt ist grenzenlos. Von Ravel oder Strawinsky bis hin zu rockigen Tönen und Ausflügen in die Welt des Jazz: Peter Finger verschmilzt all dies meisterhaft miteinander. Corona-Regelungen Aufgrund der Corona-Situation sind für alle Veranstaltungen Kartenreservierungen notwendig. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Änderungen oder ggfs. auch Absagen bleiben dem SWR jederzeit vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass die Voraussetzung für den Besuch der Veranstaltungen ist, dass Sie als Besucher, sowie Ihre Begleitperson/en frei von Symptomen bezüglich COVID-19 sind, negativ getestet, geimpft oder genesen sind und die entsprechenden Nachweise mit sich führen und vorzeigen können. Bitte beachten Sie auch die aktuellen Veranstaltungshinweise in der örtlichen Presse.