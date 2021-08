Witzig, originell und überaus komisch hält die Wiesbadenerin Katalyn Hühnerfeld den Menschen in ihrem Streben nach immer höheren Zielen den Spiegel vors Gesicht und entlarvt die "Krone der SchRöpfung" in einer Mischung aus Comedy, Kabarett und Musik. Am Mittwoch, 22. September, ab 19 Uhr in der Gonsberg Lounge in Mainz. SWRlive! ist barrierefrei.

Der Eintritt ist frei. Karten können telefonisch ab Freitag, 10.9.2021, unter 06131 929 32244 oder über das Anmeldeformular am Ende dieser Seite bestellt werden (max. 2 Karten/Interessent*in).

Datum: Mittwoch, 22. September 2021 Beginn: 19:00 Uhr

Einlass: 18:00 Uhr Ort: Gonsberg Lounge

Im Niedergarten 16

55124 Mainz

Lageplan Eintritt: frei

Über Katalyn Hühnerfeld Katalyn Hühnerfeld ist ein Allround-Talent. Als Schauspielerin, Pantomimin und Kabarettistin gelingt es ihr, die Missstände, Absurditäten und den Wahnsinn der heutigen Zeit auf unnachahmliche Weise aufzuzeigen. Und zum Glück können wir bei all dem Wahnsinn ja noch über uns selbst lachen! Corona-Regelungen Aufgrund der Corona-Situation sind für alle Veranstaltungen Kartenreservierungen notwendig. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Änderungen oder ggfs. auch Absagen bleiben dem SWR jederzeit vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass die Voraussetzung für den Besuch der Veranstaltungen ist, dass Sie als Besucher, sowie Ihre Begleitperson/en frei von Symptomen bezüglich COVID-19 sind, negativ getestet, geimpft oder genesen sind und die entsprechenden Nachweise mit sich führen und vorzeigen können. Bitte beachten Sie auch die aktuellen Veranstaltungshinweise in der örtlichen Presse.