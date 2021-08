Jürgen Heimbach liest am Donnerstag, 19. August 2021, aus seinem neuen Kriminalroman "Vorboten" und spricht im Anschluss mit Moderator Alexander Wasner über sein Werk. Los geht es um 19 Uhr in der Gonsberg Lounge in Mainz. Der Eintritt ist frei. SWRlive! ist barrierefrei. Karten können telefonisch ab Freitag, 6. August 2021, unter 06131 929 32244 oder über das Anmeldeformular am Ende dieser Seite bestellt werden (max. 2 Karten/Interessent*in).

Datum: Donnerstag, 19. August 2021 Beginn: 19:00 Uhr

Einlass: 18:00 Uhr Ort: Gonsberg Lounge

Im Niedergarten 16

55124 Mainz

Lageplan Eintritt: frei Informationen Programm: Autorenlesung und Gespräch zum Buch.



Moderation: Alexander Wasner

Über den Kriminalroman "Vorboten" In dem neuen Kriminalroman "Vorboten" von Jürgen Heimbach kehrt der Held Wieland Göth nach dem Ersten Weltkrieg in sein Heimatdorf zurück. Dort patrouillieren französische Soldaten, Wielands Schwester ist verschwunden und der Mord an einem Separatisten sät Unruhe. In Hinterzimmern fordern nationale Kräfte die Freiheit des deutschen Volkes. Wieland gerät zwischen die Fronten und muss bald nicht nur sein eigenes Leben schützen. Für seinen Roman "Die Rote Hand" erhielt der in Mainz lebende Jürgen Heimbach 2020 den Friedrich-Glauser-Preis, einen der wichtigsten Krimipreise im deutschsprachigen Raum. Corona-Regelungen Aufgrund der Corona-Situation sind für alle Veranstaltungen Kartenreservierungen notwendig. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Änderungen oder ggfs. auch Absagen bleiben dem SWR jederzeit vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass die Voraussetzung für den Besuch der Veranstaltungen ist, dass Sie als Besucher, sowie Ihre Begleitperson/en frei von Symptomen bezüglich COVID-19 sind, negativ getestet, geimpft oder genesen sind und die entsprechenden Nachweise mit sich führen und vorzeigen können. Bitte beachten Sie auch die aktuellen Veranstaltungshinweise in der örtlichen Presse. Anmeldeformular für SWR2 lesenswert mit Jürgen Heimbach