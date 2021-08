Ob Boogie, Electric Blues oder Rhythm & Blues: Seine Musik klingt frisch und unverbraucht, ist ein Feuerwerk mitreißender Melodien, egal ob Eigen- oder Fremdkompositionen. Die Jimmy Reiter Band lädt ein am 13. August ab 19 Uhr zum Summertime Blues in die Gonsberg Lounge. SWRlive! ist barrierefrei.

Der Eintritt ist frei. Karten können telefonisch ab Montag, 2.8.2021, unter 06131 929 32244 oder über das Anmeldeformular am Ende dieser Seite bestellt werden (max. 2 Karten/Interessent*in). Die Veranstaltung ist ausgebucht.

Datum: Freitag, 13. August 2021 Beginn: 19:00 Uhr

Einlass: 18:00 Uhr Ort: Gonsberg Lounge

Im Niedergarten 16

55124 Mainz

Lageplan Eintritt: frei

Über die Jimmy Reiter Band Großstadtblues ohne Grenzen – das ist das Motto der Jimmy Reiter Band, die seit rund zehn Jahren auf zahlreichen Club- und Festivalbühnen unterwegs ist. Längst ist der Musiker aus Osnabrück eine feste Größe in der europäischen Bluesszene, voller Emotionen drückt er der Musik seinen Stempel auf. Jimmy wurde u.a. mit dem "BiG Blues Award" für den besten zeitgenössischen Bluesgitarristen ausgezeichnet und als beste Bluesband Deutschlands gab es den "German Blues Award". Für SWRlive! hat die Band eine zweiköpfige Hornsection und einen Trompeter als Verstärkung eingeladen, die einige Titel mit kräftigen Bläser-Riffs bereichern. Die Musiker Jimmy Reiter (git, voc), Horst Bergmeyer (keys), Jasper Mortier (bass, voc), Björn Puls (dr, voc) sowie Jens Buschenlange (trumpet), Dmitry Suslov (tenor sax), Jürgen Wieching (baritone sax) Corona-Regelungen Aufgrund der Corona-Situation sind für alle Veranstaltungen Kartenreservierungen notwendig. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Änderungen oder ggfs. auch Absagen bleiben dem SWR jederzeit vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass die Voraussetzung für den Besuch der Veranstaltungen ist, dass Sie als Besucher, sowie Ihre Begleitperson/en frei von Symptomen bezüglich COVID-19 sind, negativ getestet, geimpft oder genesen sind und die entsprechenden Nachweise mit sich führen und vorzeigen können. Bitte beachten Sie auch die aktuellen Veranstaltungshinweise in der örtlichen Presse.