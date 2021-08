Heitere bis schwarzhumorige Geschichten und dazu wahrhaft herzerwärmende Musik zur Vorweihnachtszeit. Julia Stemberger und das Duo de Salón verbreiten zum Jahresabschluss der SWRlive!-Staffel weihnachtliche Stimmung. Am Donnerstag, 9. Dezember, ab 19 Uhr in der Gonsberg Lounge in Mainz. Der Eintritt ist frei. SWRlive! ist barrierefrei. Karten können telefonisch ab Freitag, 26.11.2021, unter 06131 929 32244 oder über das Anmeldeformular am Ende dieser Seite bestellt werden (max. 2 Karten/Interessent*in).

Datum: Donnerstag, 9. Dezember 2021 Beginn: 19:00 Uhr

Einlass: 18:00 Uhr Ort: Gonsberg Lounge

Im Niedergarten 16

55124 Mainz

Lageplan Eintritt: frei

Über Julia Stemberger Julia Stemberger liest Texte von Guy de Maupassant, Bert Brecht, Helmut Qualtinger, Wilhelm Busch und anderen bekannten Autoren, und wenn die Schauspielerin die vielfältigen Figuren augenzwinkernd und mit viel Humor und Herzblut auf der Bühne lebendig werden lässt, menschelt es gewaltig. Da geht es mal tragisch, mal komisch oder überraschend zu, wenn das Fest der Feste völlig aus den Fugen gerät und weihnachtliche Katastrophen ihren Lauf nehmen. Das Duo de Salón mit Peter Gillmayr (Violine) und Guntram Zauner (Kontragitarre) sorgt für die passenden weihnachtlichen Klänge. Corona-Regelungen Aufgrund der Corona-Situation sind für alle Veranstaltungen Kartenreservierungen notwendig. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Änderungen oder ggfs. auch Absagen bleiben dem SWR jederzeit vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass die Voraussetzung für den Besuch der Veranstaltungen ist, dass Sie als Besucher, sowie Ihre Begleitperson/en frei von Symptomen bezüglich COVID-19 sind, negativ getestet, geimpft oder genesen sind und die entsprechenden Nachweise mit sich führen und vorzeigen können. Bitte beachten Sie auch die aktuellen Veranstaltungshinweise in der örtlichen Presse.