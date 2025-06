Datenschutz im „SWR Virtuell Chat”

per Mail teilen

SWR Virtuell ist deine Privatsphäre sehr wichtig. Hier kannst du nachlesen, welche Daten wir speichern und welche nicht.

Hinweise zum Datenschutz

Unsere Datenschutzinformationen werden für die Angebote unter SWR.de allgemein in dieser Datenschutzerklärung erläutert: www.SWR.de/datenschutz

Was wir speichern

Grundsätzlich speichert SWR Virtuell keine personenbezogenen Daten, ohne deine Einwilligung.

Vereinfacht gesagt heißt das: Dein Computer sagt uns zwar, welche Seiten Du Dir anschaust, und diese Daten speichern wir auch für statistische Zwecke – dabei bist Du für unsere Webserver jedoch nur eine Nummer (IP-Adresse). Dabei erfahren wir nicht, wer Du wirklich bist. Unter den Daten, die Dein Computer uns über Dich verrät, sind zum Beispiel: Der Browser, den Du benutzt, wie groß Dein Bildschirm ist, wie schnell Deine Internetverbindung ist, etc.

Außerdem speichert Dein Browser eine kleine Datei ab („Cookie“). Du kannst diese Cookies auch ausschalten. Das ist in jedem Browser (z.B. Firefox, Chrome, Safari, Opera) möglich.

Warum wir diese Angaben speichern und was du davon hast

Wir wollen Dir den Aufenthalt bei SWR Virtuell so angenehm wie möglich machen. Dabei helfen uns diese Informationen. Via Cookie ist es möglich, über die virtuellen Räume hinweg Daten zu speichern. So musst du dich z.B. nicht bei jedem Raumwechsel neu anmelden.

Registrierung & dein Konto

Personenbezogene Daten, wie Name oder E-Mail-Adresse, erhalten wir nur dann, wenn Du uns diese Daten ausdrücklich mitteilst, weil Du Dich als Nutzer:in beim SWR Virtuell Chat registrierst.

Wir behandeln deine persönlichen Daten vertraulich und geben sie keinesfalls an Dritte weiter. Du kannst deine Daten jederzeit einsehen, berichtigen, löschen oder sperren lassen oder Deine Einwilligung in die Nutzung widerrufen. Schreib uns einfach!

Im Registrierungsprozess verwenden wir keine Tools. Zu diesem Zweck verarbeiten wir die von Dir angegebenen Daten (Vor-und Nachname / Nickname, E-Mail-Adresse) auf unserem Chatserver.

Während der Registrierung wird deine E-Mail-Adresse in einen Hash umgewandelt. Aus diesem Hash kann zu keinem Zeitpunkt deine Mailadresse wiederhergestellt und verwendet werden. Nach erfolgreicher Registrierung werden Deine Nutzerdaten mit Deinem Profil zum Zweck der Teilnahme am Chat verknüpft und für die Dauer des Chats gespeichert. Die Verarbeitung Deiner bei der Registrierung eingegeben Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, um Dir das Angebot des SWR Virtuell Chat und die Teilnahme daran zur Verfügung stellen zu können.

Dein Profil wird nur für die Dauer des Chats im Kontext einer Teilnahme an einem Chat gespeichert. Maximal 48 Stunden nach deinem letzten Login werden die Daten automatisch gelöscht (Vor- und Nachname / Nickname, Hash).

Die Akzeptanz der Datenschutzerklärung ist Bestandteil der Teilnahme- und Nutzungsbedingungen für den SWR Virtuell Chat.