Abdruck Journalistenpreis

Janika Müller, Britta Thein und Niels Nagel für „Kopfschmerzen durch Zähneknirschen stoppen: CMD“ aus der Reihe „Doc Fischer“

Azubi-Star

Mara Luisa Koch: Sie ist seit September 2022 beim SWR in Mainz in der Ausbildung zur Kauffrau für audiovisuelle Medien. Sie engagiert sich neben ihrer Ausbildung ehrenamtlich u. a. bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) als Volunteer.

Baden-Württembergischer Filmpreis in der Kategorie Spielfilm

Annika Mätzke für den Film „Jonja“. Der Film ist eine Koproduktion von Kurhaus Production mit dem SWR, gefördert von der MFG Baden-Württemberg.

Bremer Fernsehpreis

Sonderpreis der Jury für „Feuerkinder - Über Leben nach der Katastrophe“, Publikumspreis „Nah dran“ für „Die Saubermänner“

BUNTE - New Faces Awards

Regisseurin Milena Aboyan für den besten Debütfilm, Darstellerin Bayan Layla als beste Nachwuchsschauspielerin für „Elaha“

Caritas Journalistenpreis

Die beiden zweiten Preise mit jeweils 1.500 Euro gehen an Patrick Batarilo für sein auf SWR2 gesendetes Radio-Feature „Von leeren Häusern und neuer Hoffnung - Alleinsein im Alter“ sowie an Kai Diezemann für seinen Film „Wir kämpfen für dich - Wenn Eltern ihre Kinder pflegen“, der im SWR Fernsehen ausgestrahlt wurde.

Civis Audio Award

Das Feature „Welcome Home Dr. Marco – Identitätssuche zwischen Karl-Marx-Stadt und Kenia“ in der Kategorie lange Programme, eine Koproduktion von SWR und DLF.

Comenius EduMedia-Award

Die beiden Lernspiele von Planet Schule „Zack und Irgendwas-mit-Ose“ (Medaille) „Die große Klima-Challenge - eine Reise zu den Hotspots der Klimaforschung“ (Siegel)

Constructive World Award

SWR2 Wissen-Folge „Hecken - unterschätzte Klimaretter und Biotope“ in der Kategorie Better Planet.

Deutscher Fernsehpreis

für die beste Musik Fiktion: Max Filges und Christoph Schauer für ihre Musik zur SWR Serie „Höllgrund“

Deutscher Fernsehpreis

für den besten Schnitt/Montage: Doku-Serie „Reeperbahn Spezialeinheit FD 65“, ARD Koproduktion von NDR, SWR, WDR und rbb

Deutscher Hörspielpreis

Der Deutsche Hörspielpreis für die beste schauspielerische Leistung geht in diesem Jahr an Manuel Harder für seine darstellerische Leistung in dem Hörspiel „Trieb. (Punkt) Krieg“ von Luise Vogt.

Deutscher Jazzpreis

mit dem Sonderpreis Journalistische Leistung: Julia Neupert, SWR2 Redaktion Neue Musik/Jazz, und Musikjournalistin Franziska Buhre für die SWR2 Reihe „Jazz Frauen. Wegbereiterinnen im Off“

Deutscher Podcast Preis

in den Kategorien Beste Recherche und Bestes Skript/Beste:r Autor:in: „Die Flut – Warum musste Johanna sterben?“ von SWR und WDR

DGA-Journalistenpreis

Der DGA-Journalistenpreis in der Kategorie TV/Hörfunk wird an Daniel Güldner und seinen Beitrag „Der Diagnose auf der Spur“ verliehen. Ausgestrahlt wurde der Beitrag im Gesundheitsmagazin „Doc Fischer“.

Diapason d’Or

CD Ligeti Chorwerke bei SWRMusic, das SWR Vokalensemble und sein Chefdirigent Yuval Weinberg

Ernst-Schneider-Preis

Film „Bäcker und Metzger“ von Megan Ehrmann und Marion Mück-Raab aus der Reihe „Berufung? Deutschlands wichtigste Jobs“ in der Kategorie Video.

Goethe-Medienpreis

SWR2 Wissen-Autorin Jeannette Schindler für ihren Beitrag „Scheitern in der Wissenschaft - wie ein Tabu das Forschen erschwert“.

Goldener Spatz

Der diesjährige Preis des MDR-Rundfunkrates für das beste Drehbuch geht an die Filmemacherin Anika Mätzke für ihren Debütfilm „Jonja“

Goldmedaille der New York Festivals

für die ECO Media-Produktion „Auswärtsspiel: Die Toten Hosen in Ost-Berlin“ (SWR/ NDR/ RBB) von Martin Groß in der Kategorie Documentary Music.

Grammy

in der Kategorie Bestes Arrangement: „Scrapple from the Apple” aus dem Album „Bird Lives“, eine Gemeinschaftsproduktion der SWR Big Band mit Magnus Lindgren und John Beasley

Grimme-Preis

im Wettbewerb Information & Kultur: Ein Preis geht an Carsten Rau (Buch/Regie) und Andrzej Król (Bildgestaltung) für den Dokumentarfilm „Atomkraft forever“.

Grimme-Preis

Marie Smyrek, Host des funk-Formats „smypathisch“, darf sich über einen Grimme-Preis in der Rubrik Kinder und Jugend freuen. Zudem wird das funk-Format „STRG_F“ für den Film „STRG_F bei den Taliban: Warum finden Menschen sie gut?“ mit dem Spezialpreis in der Kategorie Kinder und Jugend ausgezeichnet.

Grimme-Online-Awards

Beim Publikumspreis belegt „Die Flut – Warum musste Johanna sterben?“ von SWR und WDR den zweiten Platz.

Helmut Schmidt Journalistenpreis

Die TV-Doku „Die Gebrauchtwagenfalle - das miese Geschäft mit schrottreifen Autos“ von Thorsten Link aus der SWR-Reihe „betrifft“, erhält den 1. Preis.

Internationaler Emmy Award

in der Kategorie Dokumentarfilm: „Die Überlebenden von Mariupol“ (im Auftrag der BBC und in Zusammenarbeit mit SWR und ARTE)

Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik

in der Kategorie WortKunst geht an das SWR Hörspiel „Mixing Memory & Desire“ von Werner Fritsch

JAV-Preis

Vorbildliche Gremienarbeit: Die JAVen des Südwestrundfunks haben die Ausbildungsqualität maßgeblich gesteigert. Dafür gibt es den JAV-Preis der DGB-Jugend.

Journalistenpreis der Björn Steiger Stiftung

Die Dokumentation „Die Flutkatastrophe an der Ahr - Fehler, Folgen und Verantwortung“ von Kai Diezemann und Oliver Böhm in der Kategorie TV.

Juliane Bartel Medienpreis

in der Kategorie Doku Audio: „Nehmt ihr uns eine, antworten wir alle – Femizide in Österreich" von Janina Böck-Koroschitz und Elisabeth Weilenmann (Produktion: NDR/SWR/ORF 2022)

Kurt-Magnus-Preis der ARD

Den zweiten Preis erhält der Journalist und stellvertretende Leiter des SWR Hauptstadtstudios Christopher Jähnert für seine Arbeit am SWR3 Podcast „Christian Wulff – Der Fall des Bundespräsidenten“ (zusammen mit Kilian Pfeffer) und dem Instagram-Format „Zehn und raus“ für SWR3.

Medienpreis der Deutschen Diabetes Gesellschaft DDG

in der Kategorie Sehen: „Gesundes Dicksein“ aus der Reihe Doc Fischer

Medienpreis Mittelstand

Der erste Preis in der Kategorie Existenzgründer/Start-ups geht an Tamara Spitzing für den Beitrag „Mahlzeit: Insekten auf dem Teller – Start-up für neues Essen“

MFG Star

Milena Aboyan für „Elaha“ als beste Nachwuchs-Regiearbeit.

Naturvision Filmpreis Baden-Württemberg

Jörg Wolf wurde für seinen Film „Kasse machen mit dem Wald – das Experiment“ aus der Reihe SWR Wissen.

Norderneyer Engel

(Integrationspreis der Insel Norderney): Milena Aboyan für „Elaha“

Pädagogischer Medienpreis

„Planet Schule“, das gemeinsame Internetangebot des Schulfernsehens von SWR (federführend) und WDR

Prix Europa

„Elaha“ als bester Spielfilm

RIAS Medienpreis

Der TV Award geht an Benjamin Arcioli und Hans Jakob für die ARD-Dokumentation „Ramstein“

Robert Geisendörfer Preis

in der Kategorie Online: „Die Flut – Warum musste Johanna sterben?“ von SWR und WDR

1. SEO-Award der ARD

„SEO-Check-Add-on für Sophora: redaktionelle SEO-Optimierung direkt im CMS“

Stuttgarter Moderationspreis

Alina Braun und Alexander Moskovic für „Alles ist anders. Krieg in Europa“ in der Kategorie Journalistische Qualität in der Moderation, Walerija Petrova für „BRUST RAUS: KI-Avatare: Warum der Hype problematischer ist, als du denkst“ in der Kategorie Präsentation, Sprache und Innovation in der Moderation, Nina Poppel für „Nini erklärt Politik“ in der Kategorie Sonderpreis Baden-Württemberg Format: Instagram-Reels, Sender: SWR.

Tagesthemen-Award

in der Kategorie „Beste Story Kultur/Schlussstück“ Kristin Becker (ARD Hauptstadtstudio/SWR)

Televisionale

Den Sonderpreis für herausragende Regie erhält Dominik Graf für „Gesicht der Erinnerung“, eine Produktion von Lailaps Film im Auftrag von SWR und ORF für das Erste

Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland

Unter dem Motto „Bildung und Zusammenhalt fördern, Demokratie stärken“ hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 9. Oktober 2023 zum Tag der Deutschen Einheit 23 Bürgerinnen und Bürger mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Unter ihnen ist auch Mirko Drotschmann vom funk–Format „Wissen2go“.

Willi-Bleicher-Preis

für Journalismus in der Kategorie Hörfunk geht an Sophie Rebmann für den SWR2 Leben-Beitrag „Dringend gesucht – Ein bosnischer Handwerker in Deutschland“, in der Kategorie Fernsehen an Anna Stradinger für „Kratzer im Lack – Über die Spaltung der Belegschaft“ aus der Reihe SWR Junger Dokumentarfilm

