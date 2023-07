Die wichtigsten Ereignisse des Jahres im Überblick

1. Januar

Daniel Zimmermann ist neuer Leiter der Abteilung Strategische Unternehmensentwicklung beim SWR und löst damit Thomas Dauser ab. Daniel Zimmermann bringt Erfahrungen als Strategieberater aus der Automobil-, Telekommunikations- und Medienbranche mit. Bis zu seinem Start beim SWR arbeitete er bei der Seven.One Entertainment Group als Projektleiter für den Strategie-Prozess.

1. Februar

Ulla Fiebig tritt ihr Amt als SWR Landessenderdirektorin für Rheinland-Pfalz im Mainzer Funkhaus an. Sie übernimmt das Amt nach 15 Jahren von Simone Schelberg, die maßgeblich an der Weiterentwicklung des SWR beteiligt war. Ulla Fiebig arbeitete bereits mehrere Jahre in den Aktuell-Redaktionen des SWR Fernsehens. Intendant Kai Gniffke freut sich auf die Zusammenarbeit.

22. Februar

Der Podcast „SWR2 Wissen“ belegt laut ma Podcast der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) mit knapp 4,5 Millionen Downloads den ersten Platz (Dezember 2021). Das bestätigt den Qualitätsanspruch von SWR2 – das neue SWR2 Podcast Lab soll das Angebot noch weiter ausbauen.

26. Februar

Die erfolgreiche Instagramseite „@ichbinsophiescholl“ von SWR und BR endet nach 300 Tagen. Über 750.000 Menschen verfolgten die einzigartig erzählte Geschichte der Widerstandskämpferin der Weißen Rose. Zum Abschluss gibt es Live-Talks mit den Macherinnen und Machern der Serie.

13. März

„Kurzstrecke mit Pierre M. Krause“ geht in die vierte Runde – der Moderator trifft wieder Prominente und interessante Persönlichkeiten und begleitet sie auf ihrem Weg zu privaten und beruflichen Terminen. Dabei gewinnt er spannende Einblicke in das Leben seiner Gesprächspartnerinnen und -partner.

21. März

Die Nachrichtensendung „SWR Aktuell Rheinland-Pfalz“ kommt zum ersten Mal aus dem neuen Fernsehstudio in Mainz. Das neue Studio ermöglicht eine noch verständlichere und attraktivere Aufbereitung und Präsentation der Nachrichten. Ein Tisch in der SWR Aktuell-Farbe Orange, mehrere Medienflächen und flexible Einstellungen sowie eine große Panoramawand sorgen für klares Design und hohe Flexibilität.

27. März

Das SWR Symphonieorchester mit Chefdirigent Teodor Currentzis startet seine Europatournee. Das ukrainisch-deutsch-russische Programm ist ein Appell für Frieden und Versöhnung und bietet Kompositionen von Oleksandr Shchetynsky, Jörg Widmann und Dmitrij Schostakowitsch.

1. April

Marcel Wagner übernimmt die Leitung des SWR Studios in Tübingen und folgt damit auf Andreas Narr, der sich in den Ruhestand verabschiedet. Marcel Wagner hat schon verschiedene Stationen im SWR durchlaufen – nach seinem Volontariat arbeitete er als Reporter, Redakteur und als Referent der Landessendedirektion Baden-Württemberg. Er leitete die Redaktion SWR International und später das ARD-Hörfunkstudio in Paris sowie die multimediale Redaktion des SWR Studios in Tübingen.

2. April

Barbara Schöneberger feiert ihre Premiere als Moderatorin der kultigen Samstagabendshow „Verstehen Sie Spaß?“. Die vielfach ausgezeichnete Entertainerin, Comedienne und Sängerin wird damit Nachfolgerin von Guido Cantz. Die Fernsehshow wird außerdem noch enger mit dem „Verstehen Sie Spaß?“-Youtube-Kanal und den Social-Media-Kanälen verknüpft.

10. April

Die Dokumentation „Auswärtsspiel: Die Toten Hosen in Ost-Berlin“ feiert seine Premiere im Ersten. Die Produktion im Auftrag des SWR erzählt die Geschichte der westdeutschen Punk-Band in Ost-Berlin – davon, wie sie die Stasi an der Nase herumführte und ein Geheimkonzert in einer Kirche mitten in der DDR gab.

31. Mai

Die Dreharbeiten des neuen Kinderformats „Mein Traum, meine Geschichte“ beginnen. Das Projekt von SWR und LOOKSfilm erzählt Zeitgeschichte in Form spannender und persönlicher Ereignisse und thematisiert Kindheit und Jugend von u. a. Jane Goodall und Willy Brandt. Die Biografien der berühmten Persönlichkeiten werden anhand eines Schlüsselmoments in der Jugend dargestellt, ergänzt von Archivstücken, die den Zeitgeist vermitteln, sowie Animationen.

7. Juli

Bereits seit 2020 leitet der SWR das Innovationsprojekt „5G Media2Go“ und betreibt dabei sein eigenes 5G-Broadcast-Netz. Bei der Produktion von Beiträgen bietet die 5G-Technologie wichtige Vorteile, vor allem private 5G-Netze („Non-Public Networks“ bzw. „5G-Campusnetze“). Ein solches Campusnetz installiert der SWR im Fernsehgarten in Baden-Baden und testet damit die 5G-Technologie für ortsunabhängige kabellose Remote-Produktionen. Die Verwendung könnte für mehr Flexibilität und reduzierte Kosten sorgen.

13. Juli

Die Media Analyse ma 2022 Audio II bestätigt: SWR1, SWR3 und SWR4 haben eine starke Marktposition im Südwesten. Insgesamt legt die Audionutzung leicht zu – 94,1 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren hören Radio bzw. nutzen Online-Audio-Angebote. Die Pop-Welle SWR3 liegt im Sendegebiet mit einer Tagesreichweite von 2,69 Millionen Hörerinnen und Hörern auf dem ersten Platz.

14. Juli

Der Südwestrundfunk (SWR) bietet ein Jahr nach der verheerenden Flut an der Ahr, in der Eifel und an der Erft einen großen, multimedialen Programmschwerpunkt – ein vielfältiges Angebot mit verschiedenen Formaten auf unterschiedlichen Plattformen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Menschen in der Region.

1. September

Doppelwechsel – Mira Seidel ist neue Programmchefin von DASDING und Alina Schröder ist neue Geschäftsführerin der ARD Koordination Junge Angebote. Mira Seidel hatte den Posten als Programmchefin bereits kommissarisch als Vertretung für Alina Schröder ausgeführt und entwickelte ein neues Programmschema für DASDING. Alina Schröders neuer Aufgabenbereich fokussiert sich auf die ARD Mediathek und ARD Audiothek.

1. Oktober

Anno Knüttgen übernimmt die Leitung des SWR Studios in Heilbronn und löst damit Ulrike Hagenbuch ab, die in den Ruhestand geht. Anno Knüttgen arbeitete zuletzt als stellvertretender Redaktionsleiter in der multimedialen Redaktion Landespolitik in Stuttgart.

28. Oktober

Tausende Musikbegeisterte feiern das Finale der SWR1 Hitparade in der ausverkauften Hanns-Martin-Schleyerhalle in Stuttgart. Im Vorfeld waren die beliebtesten Songs der SWR1 Hörerinnen uns -Hörer rund um die Uhr im Radio zu hören.

12. November

SWR Moderator Andy Borg sammelt in einer Sondersendung seiner Samstagabend-Show „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ Spenden für die Kinderhilfsaktion „Herzenssache“ von SWR, SR und Sparda-Bank. Die Musiksendung wird live aus dem SWR Funkhaus Baden-Baden gesendet und stellt Förderprojekte aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland vor. Von Jahresbeginn bis zum Ende der Live-Sendung kommen bereits 3,2 Millionen Euro zusammen.

21. November

Der SWR bündelt sein Kulturangebot unter einem neuen digitalen Dach. Unter dem Namen „SWR Kultur“ finden sich Inhalte von Hoch- bis Popkultur und von regional bis national. SWR Kultur startet auf Instagram und Facebook. Dafür wurden die Kanäle von SWR2 umbenannt und inhaltlich neu konzeptioniert. Ziel: die Vielfalt der Kultur abbilden und sie für alle zugänglich machen.

26. November

„Die Beatrice Egli Show“ erreicht ein Millionenpublikum – mehr als 2,1 Millionen Menschen schalten die Show ein. Damit etabliert die vom SWR produzierte Sendung sich in der Primetime am Samstagabend in der Spitzengruppe. Sie holt einen bundesweiten Marktanteil von 8,5 Prozent.

9. Dezember

Bülent Ceylan startet mit „Luschtobjekt“ beim SWR. Die Aufzeichnung des ausverkauften Bühnenprogramms zeigt humorvoll, wie man von der Generation Instagram lernen kann und wie das Thema Lust in den sozialen Medien thematisiert wird – zwei Stunden Comedy-Power mit musikalischen Highlights.

20. November – 18. Dezember

Die Federführung für die ARD-Übertragungen der FIFA WM 2022 liegt beim SWR. ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky bezeichnet es als das schwierigste Sportereignis, das bisher live übertragen wurde. Das Zuschauerinteresse knüpft zwar nicht an die Erfolge der vergangenen Fußball-Weltmeisterschaften an, liegt jedoch trotzdem höher als das an anderen Sportereignissen. Das Finale Argentinien – Frankreich verfolgen 13,858 Millionen Menschen – damit erreicht es einen Marktanteil von 53,6 Prozent. Das erfolgreichste Spiel der WM ist die Begegnung zwischen Deutschland und Costa Rica – hier schalten 17,459 Millionen ein.

18. Dezember

Angela Merkel ist Ehrengast in drei Sonderfolgen des SWR2 True-Crime-Podcasts „Sprechen wir über Mord!?“. Sie diskutiert mit dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer und mit Holger Schmidt über strafrechtliche Zusammenhänge und Motive in Richard Wagners „Ring des Nibelungen“. Es geht um Mord, Betrug, Inzest, Brandstiftung – und um Habgier, Rache und Eitelkeiten.

20. Dezember

Das „SWR3 Weihnachtskonzert mit Mark Forster“ findet in Baden-Baden statt. In persönlicher Atmosphäre steht der Sänger im Theater auf der Bühne – Tickets gab es ausschließlich zu gewinnen. Mehrere hundert Fans freuen sich über Gesang und stimmungsvolle Klaviertöne.

22. Dezember

Der SWR verabschiedet die Schauspielerin Ursula Cantieni mit einer Dokumentation und einer Sonderausgabe von „Sag die Wahrheit“. Die Doku „Ursula Cantieni – Die Frau hinter Johanna Faller“ gibt spannende Einblicke in das Leben der Schauspielerin. Die Spezialausgabe der Ratesendung („Sag die Wahrheit – Bye-bye Ursula Cantieni“) blickt auf fast 20 Jahre mit Ursula Cantieni als Teil des Rateteams zurück.

24. Dezember

An Heiligabend lädt Moderator Andy Borg im SWR Fernsehen in eine weihnachtlich geschmückte Weinstube ein. Die Sondersendung „Weihnachten mit Andy Borg“ mit Gästen wie Heino, Claudia Jung und Semino Rossi sorgt für einen besinnlichen und unterhaltsamen Weihnachtsabend.

Geschäftsbericht 2022