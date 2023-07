per Mail teilen

Die Direktion Innovationsmanagement und Digitale Transformation (IDT) ist 2022 – ein Jahr nach ihrer Gründung – fest verankert im SWR. Die Mitarbeitenden befördern programmliche und technische Innovation und bauen mit den Kolleginnen und Kollegen in den Redaktionen das digitale Angebot weiter aus. Bei tiefgreifenden Veränderungsprozessen im SWR unterstützt die IDT methodisch, um den SWR in einer digitalen Welt mit dynamisch verändernder Mediennutzung zukunftssicher aufzustellen.

Thomas Dauser, Direktor Innovationsmanagement und Digitale Transformation des SWR

Auf Kurs: SWR übertrifft Entwicklungsziele

Der SWR hat sich im Rahmen des mehrjährigen Zielbild-Prozesses das Ziel gesetzt, deutlich mehr Menschen unter 50 Jahren zu erreichen, vor allem mit nonlinearen Inhalten. Wie gut die Entwicklungsziele erreicht werden, zeigt der SWR Trend, eine repräsentative Befragung der Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Bei den 30- bis 39-Jährigen konnten täglich insgesamt 60 Prozent der Gesamtbevölkerung erreicht werden. Mit seinen Online-Angeboten erreichte der SWR 19 Prozent der Menschen täglich und konnte damit seine nonlineare Reichweite im Vergleich zu 2019 verdreifachen. Die Unternehmensstrategie zeigt also Wirkung: Stammnutzerinnen und -Nutzer werden gehalten und bislang SWR-ferne Zielgruppen gewonnen.

Regionalität im Digitalen

Eine Herausforderung im Digitalen ist es, regionale Themen abzubilden. Die Abteilung Medienforschung & Analytics und das Innovationslabor des SWR, das X Lab, konnten in einer Regionalitäts- und Zukunftsstudie die Bedeutung von Regionalität im digitalen Zeitalter bekräftigen. Die Menschen im Südwesten wünschen sich auch in den digitalen Medien Nähe und regionales Wissen. Gruppendiskussionen, eine bevölkerungsrepräsentative Befragung von 2.000 Menschen und eine Marktanalyse bildeten die Basis. Daraus wurden Handlungsempfehlungen abgeleitet und konkrete Ansätze für neue digitale Produkte ausgearbeitet.

Begleitung bei Veränderungsprozessen

Das macht eine dynamische Weiterentwicklung des Angebots erforderlich. Redaktionen müssen zum Beispiel traditionsreiche Sendungen einstellen, um finanzielle und personelle Ressourcen umwidmen zu können für neue digitale Produkte. In seiner Funktion als Unterstützungs- und Sparringspartner hilft das Change-Management Führungskräften und ihren Bereichen beim Auf- und Umsetzen tiefgreifender Veränderungsprozesse. Die Abteilung war beim direktionsinternen Umbau der Direktion Technik und Produktion involviert und begleitete die Neuausrichtung des Portals SWR.de.

Workshops zu Fake News und Hatespeech

Die Angebote des SWR sollen entsprechend der Programmgrundsätze die Meinungsbildung ermöglichen und Austausch und Dialog befördern. Auf dem ARD Jugendmedientag am 15. November veranstaltete bspw. das SWR Distributionsmanagement einen Online-Workshop, in dem Schülerinnen und Schülern vermittelt wurde, wie sie Fake News und Hatespeech auf Social Media-Plattformen erkennen und was sie dagegen tun können.

Moderatorin Walerija Petrowa und Moderator Kai Witvrouwen im Gespräch mit Sarah Kron.

SEO-Team in den Regionalstudios

Eine zentrale Herausforderung in einer digitalen Medienwelt ist es, Inhalte über Suchmaschinen auffindbar zu machen. Um die Kompetenz zur Suchmaschinen-Optimierung (SEO) auszubauen, hat das SEO-Team ein halbes Jahr lang die Mitarbeitenden in den SWR Studios in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz für jeweils zwei Tage vor Ort und virtuell geschult. Die Nutzung der Angebote, z. B. der Regionalnachrichten auf SWR.de, hat sich dadurch messbar verbessert.

Whitepaper „Metaverse” mit Handlungsempfehlungen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk

Der SWR hat sich 2022 bei der Trendforschung und Zukunftsarbeit weiter professionalisiert. Die Arbeit an einem SWR Zukunftsreport wurde begonnen und Papiere zu Zukunftsthemen veröffentlicht. In einem Whitepaper untersuchte die IDT, welche gesellschaftlichen Herausforderungen mit dem „Metaverse“ verbunden sind und wie der SWR zur wertegetriebenen Gestaltung entsprechender virtueller Räume beitragen kann. Damit soll die Resilienz angesichts schneller Marktveränderungen und der Konkurrenz mit Tech-Giganten gestärkt werden.

