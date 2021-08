per Mail teilen

Das SWR3 New Pop Festival wird mit dem Greener Festival Award ausgezeichnet.

Bayerischer Filmpreis für zwei SWR Kinokoproduktionen: Martin Busker und Fabian Hebestreit für „Zoros Solo“ (Bestes Drehbuch) und Sherry Hormann für „Nur eine Frau“ (Regie)

Ein Grimme-Preis Spezial geht an die deutsch-französische Serie „Eden“ für das Konzept eines europäischen Drehbuchs.

Den Kurt-Magnus-Preis erhalten SWR Reporter Ramon Babazadeh für das multimediale Projekt „Eine Woche im Pflegeheim“ sowie Eva Schulz, funk- und DASDING Moderatorin des Politik-Podcasts „Deutschland3000 – ne gute Stunde mit Eva Schulz“, die als „beste Interviewerin“ auch den Deutschen Podcast Preis für das Gesprächsformat gewinnt.

Julia Metzner (SWR Sport) gewinnt beim Wettbewerb „Die Besten – Die Preisträger der Berufswettbewerbe“ des Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) für ihre Reportage „Der fliegende Streich“ den 2. Preis in der Kategorie Herbert-Zimmermann-Preis(Bereich Hörfunk – Reportage).

Mai Thi Nguyen-Kim gewinnt mit dem Format „maiLab“ (SWR für funk) den Heinz Oberhummer Award für Wissenschaftskommunikation, der ihre „hervorragende Wissenschaftsvermittlung“ auszeichnet. „maiLab“ gewinnt außerdem den diesjährigen YouTube Goldene Kamera Digital Award in der Kategorie „Best of Information“.

Bei der Verleihung des Medienpreis Mittelstand wird der SWR zweimal ausgezeichnet: Julian Gräfe und Jörg Hommer belegen in der Kategorie „TV min“ den ersten Platz für „Standort Deutschland“ (Plusminus). Wolfgang Dürr belegt in der Kategorie „TV max“ den zweiten Platz für „Der Herr der Kräne“ („made in Südwest“) und gewinnt kurz darauf auch den Herbert-Quandt-Medienpreis (1. Platz).

Die SWR2-Autorin Wiebke Keuneke wird mit dem RIAS-Medienpreis ausgezeichnet. Für ihr Feature „Jenseits des American Dream – deutsche Sozialarbeiter unterwegs in den USA“ bekommt sie den 1. Preis in der Kategorie Hörfunk.

Die investigative SWR2 Wissen-Sendung „Die Newsrooms der Politik – Verlautbarung statt Journalismus“ von Christian Kretschmer erhält den ersten Preis im Wettbewerb des Bayerischen Journalistenverbandes.

Die SWR Drama-Serie „Der Krieg und ich“ gewinnt den Prix Jeunesse in der Kategorie „11-15 Non-Fiction“ sowie den Deutschen Hörfilmpreis und wird beim Taiwan International Children Film Festival in der Kategorie „TV/Web Programm“ ausgezeichnet.

Den diesjährigen Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Schnitt Fiktion“ erhält SWR Cutterin Barbara Brückner für den „Tatort – Anne und der Tod“. Weiter wird die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim („MaiLab“, SWR für funk) mit dem Förderpreis ausgezeichnet. Für die SWR Koproduktion „Kroymann“ erhalten Maren Kroymann und Sven Collet den Preis in der Kategorie „Beste/r Autor/in Unterhaltung“.

„Audio. Space. Machine“ von wittmann/zeitblom, eine Produktion des Deutschlandfunks in Koproduktion mit NDR und SWR, gewinnt den Hörspielpreis der Kriegsblinden – Preis für Radiokunst.

Journalistenpreis der Diakonie Baden-Württemberg: In der Kategorie „Fernsehen“ wird die SWR-Reportage „Im Alter einsam? Muss nicht sein!“ von Sebastian Georgi und Markus Henssler ausgezeichnet. In der Kategorie „Hörfunk lang“ geht der Preis an Sabine Brütting für ihren Beitrag „Der Abschied vom perfekten Kind“ aus der SWR-Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft. Der Preis für den „Hörfunk-Kurzbeitrag“ geht an Verena Neuhausen aus dem Studio Stuttgart des SWR.

Den europäischen CIVIS Medienpreis erhält in diesem Jahr der Filmemacher Arkadij Khaet für den Film „Masel Tov Cocktail“. Die Komödie über jüdisches Leben im heutigen Deutschland entstand an der Filmakademie Baden-Württemberg in Koproduktion mit dem SWR und ARTE.

Der vom SWR koproduzierte Dokumentarfilm „Eine Klinik im Untergrund – The Cave“ des syrischen Dokumentarfilmers Feras Fayyad wird in der Kategorie „Beste Kamera für einen nicht-fiktionalen Film“ mit einem Emmy Award ausgezeichnet.

Den Prix Italia erhält das Hörstück „When Weather was Wildlife” von Werner Cee.

Die Koproduktion von SWR und Arte „Das Forum – Rettet Davos die Welt?“ von Marcus Vetter wird mit dem deutschen Wirtschaftsfilmpreis ausgezeichnet.

Doppelte Freude beim Team des SWR Films „Weil du mir gehörst“: Bei der Verleihung des Bayerischen Fernsehpreises werden Autorin Katrin Bühlig und Hauptdarsteller Felix Klare mit dem Blauen Panther geehrt. Der SWR freut sich auch über die beiden Preise für Aylin Tezel als Hauptdarstellerin sowie Jonas Nay und David Grabowski als Komponisten beim Zweiteiler „Der Club der singenden Metzger“.

Die SWR-Produktion „Die Unbeugsamen – Gefährdete Pressefreiheit auf den Philippinen“ („We Hold the Line“) von Marc Wiese gewinnt beim 42. Moskau International Film Festival den ersten Preis in der Kategorie Non-fiction and TV Film Guild Prize.

„Planet Schule“ erhält den Pädagogischen Medienpreis für das interaktive Spiel „Elli Online“.

Der Deutsche Comedypreis geht an World Wide Wohnzimmer (funk) und Maria Clara Groppler von Spicy (funk).

SWR Autor Gerhard Klas erhält den Willi-Bleicher-Preis in der Kategorie Hörfunk für seinen Beitrag „Sicherheitsdienste – Das Geschäft mit der Angst“ (SWR2 Wissen).

Die Jury des Bremer Fernsehpreises hat entschieden: Das multimediale SWR Projekt „Hier ist es zu laut!“, das 2019 in einer großen Mitmach-Aktion die Lärmbelastung im Südwesten vor Augen führte, gewinnt den Sonderpreis. In der Kategorie „Bestes regionales Digital-Projekt“ wird das Instagram-Angebot „SWR Heimat – Menschen und ihre Geschichten“ ausgezeichnet.

Das SWR2 Hörspiel „Die Enden der Parabel“ nach dem Roman von Thomas Pynchon ist Hörbuch des Jahres der hr2-Hörbuchbestenliste.

Gleich zwei funk Formate werden mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet: In der Kategorie „Information“ konnte STRG_F die Jury überzeugen, in der Kategorie „Kultur und Unterhaltung“ gewinnt KARAKAYA TALK.

Die deutsche Akademie für Fernsehen ehrt die Gewinner der diesjährigen Auszeichnungen: In der Kategorie Fernsehen wird Edgar Verheyen für „betrifft: Fleisch um jeden Preis“ ausgezeichnet, in der Kategorie Dokumentarfilm die SWR Koproduktion „Colonia Dignidad – Aus dem Innern einer deutschen Sekte“ von Annette Baumeister und Wilfried Huismann.

Der SWR Fernsehfilm „Weil du mir gehörst“ mit Felix Klare, Julia Koschitz und Lisa-Marie Trense wird mit dem 3satZuschauerpreis gekürt.

Als erstes Medienunternehmen wird der SWR mit dem Corporate Health Award ausgezeichnet. Der von EUPD und der Handelsblatt Media Group initiierte Preis wird an Arbeitgeber verliehen, die sich nachweislich überdurchschnittlich für die Gesundheit der eigenen Beschäftigten engagieren und dies in der Unternehmenskultur verankern.

Die Deutsche Orchesterstiftung zeichnet das SWR Symphonieorchester und das Staatsorchester Stuttgart im Rahmen der Preisverleihung Preis Innovation 2020 für die Etablierung der 1:1 Concerts aus.

