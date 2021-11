Im „Corona-Jahr“ 2020 kann die Landessenderdirektion Baden-Württemberg ein gesteigertes Nachrichteninteresse und einen Zuwachs bei den Informationsprogrammen verzeichnen. Trotz pandemiebedingten Produktionseinschränkungen konnten neue Formate auf den Weg gebracht werden.

Stefanie Schneider, Landessenderdirektorin Baden-Württemberg des Südwestrundfunks © SWR/Monika Maier SWR Monika Maier

In der Corona-Krise vertrauten viele Menschen offenbar verstärkt unserem Informationsangebot online und über soziale Medien, sowie dem linearen Fernsehen. So konnte SWR Aktuell BW seinen Marktanteil in 2020 vor allem zur Primetime fast kontinuierlich steigern. Online war das Corona-Live-Blog von SWR Aktuell BW das meistgelesene SWR Angebot des Jahres. Zudem wurde jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauer mit dem „Corona Update“ ein neues Nachrichten-Angebot auf Facebook gemacht. Das Format wurde zum Jahresende als Facebook-Nachrichtensendung „SWR Aktuell Update“ in den regulären Betrieb übernommen.

Umfassende multimediale und direkte Berichterstattung für Fernsehen, Hörfunk, Online und die Apps fand auch zu den Oberbürgermeister-Wahlen in Stuttgart, Karlsruhe und Konstanz statt. Zudem kooperierte die Landessenderdirektion hier wieder mit der Landeszentrale für politische Bildung in Sachen Kandidat-O-Mat.

Neue Zielgruppen unter 50 Jahren im Blick

Das Radio in Baden-Württemberg mit seinen beiden Wellen SWR4 und SWR1 entwickelt sich immer mehr zur digitalen Marke, die Produkte verschränkt und neue Angebote für die Zielgruppen unter 50 Jahren machen will. Besonders deutlich wurde das beim Themen-Angebot SWR Schlager, das im September mit zielgruppen-spezifischen Formaten auf YouTube, Instagram und Facebook sowie mit Podcasts und einer Website startete.

Auf YouTube zeigte sich die Reihe „Leeroys Momente“ von SWR Heimat als besonders erfolgreich, gefolgt von „On Mai Way“ im Rahmen von SWR Schlager. Bei dem Talk-Format mit Vanessa Mai muss der jeweilige Gast aufs Laufband.

Corona-Comedy und Widerstand

Die Landessenderdirektion Baden-Württemberg beteiligte sich an der Aktion „#zusammenhalten für die Kultur“ der Programmdirektion Kultur im Frühjahr und im Herbst und half Künstlerinnen und Künstlern mit einzelnen, kleineren Maßnahmen. So wurde beispielsweise der SWR4 Mundart-Sommer kurzerhand zur kleinen Sommer-Tour durch BW. Mit dem Duo „Dui do on de Sell“ wurde rund um Corona „Wohnzimmer Comedy“ verbreitet. Im Mai wurde anlässlich 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges die Fiction-Dokumentation „Unbekannte Helden“ im SWR Fernsehen ausgestrahlt. Der Film verbindet sechs exemplarische Geschichten des Widerstands aus den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs zu einem dramatischen Dokument von Zivilcourage, Mut und Menschlichkeit. Studio Stuttgart stemmte im September ein umfangreiches Programm für alle Kanäle zu „10 Jahre Schwarzer Donnerstag“ rund um Stuttgart 21 und die Proteste gegen das Immobilien- und Bahn-Projekt.

Dui do on de Sell (Petra Binder und Doris Reichenauer) © SWR/Andreas Braun SWR Andreas Braun

Landessenderdirektion Rheinland-Pfalz