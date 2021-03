Die multimediale Programmdirektion Kultur verantwortet die Bereiche Kultur, Wissen und Junge Formate sowie die Hörfunkprogramme SWR2 und die PopUnit mit den beiden Wellen SWR3 und DASDING. Auch das SWR Symphonieorchester, die Ensembles und Festivals – darunter das SWR Vokalensemble – sind Teil der Programmdirektion Kultur. Im Rahmen der Federführung durch den SWR ist sie darüber hinaus zuständig für funk, das junge Angebot von ARD und ZDF. Als weiterer Satellit gehört die Hauptabteilung SWR.Online mit der Gesamtverantwortung für die Online-Angebote des SWR dazu.

Wechsel in der Direktion

Programmdirektor Gerold Hug gab Mitte 2019 bekannt, dass er sich Anfang 2020 in den Ruhestand verabschieden wird. Als seine Nachfolgerin wurde Anke Mai am 27.9.2019 vom Rundfunkrat des SWR bestätigt. Bis zu ihrem Amtsantritt als Programmdirektorin Kultur im SWR leitete sie den trimedialen Programmbereich Kultur des BR.

Kultur, Wissen, SWR2

Das Bauhaus – der weltweite baukulturelle Exportschlager Deutschlands – wurde am 12. April 100 Jahre alt. Ein multimedialer Schwerpunkt zelebrierte den Gründungstag auf SWR2.de.

Deutschland erlebt ein drastisches Insektensterben. Die multimediale Aktionswoche „Rettet die Insekten“ befasste sich deshalb im Mai mit den gravierenden Folgen für Mensch und Umwelt.

Ende des Jahres suchten erstmals mehr als eine Million User*innen auf SWR2.de nach Inhalten.

SWR.Online

Mit „Blautopf VR“ hat der SWR sein erstes Virtual-Reality-Projekt realisiert: Neben einer virtuellen Tour durch die Höhlenwelt der Schwäbischen Alb entstand eine Multimedia-Reportage und ein interaktives VR-Spiel, das mit dem Innovationspreis beim Deutschen Entwicklerpreis ausgezeichnet wurde. Das Blautopf-VR Projekt wurde in Kooperation mit der Produktionsfirma Tellux umgesetzt.

Der YouTube-Kanal von „Verstehen Sie Spaß?“ durchbrach im Sommer 2019 als erster Account einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkmarke die Schallmauer von einer Million Abonnenten. Die direktionsübergreifende Kooperation führte im Schnitt zu rund 17 Millionen Abrufen im Monat.

SWR3

Die letzten zwei Wochen vor der Europawahl im Mai war SWR3 mittendrin. Die Moderatoren Volker Janitz und Marcus Barsch waren unterwegs und sendeten täglich drei Stunden live aus europäischen Städten. Ein Podcast der Europatour wurde zeitlich versetzt veröffentlicht.

Im September kamen rund 60.000 Menschen in Baden-Baden zusammen, um das 25. SWR3 New Pop Festival zu feiern. Das Jubiläumsfestival setzte nicht nur den Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit, es war vor allem eine Multimedia-Produktion mit linearen und digitalen Ausstrahlungen. Die Zugriffszahlen im Netz lagen rund 50 Prozent über denen des Vorjahres.

Immer mehr Verkehr auf den Fernstraßen sorgt bei Autofahrer*innen für ein immer größeres Bedürfnis nach aktuellen und personalisierten Verkehrsmeldungen. Deswegen entwickelte SWR3 Ende des Jahres den „Elchbot“ auf Facebook. Schon kurz nach dem Start wurden fast 190.000 Verkehrsmeldungen per Push ausgeliefert.

DASDING

Im Frühjahr 2019 durchlief DASDING einen umfangreichen Redesign-Prozess. Dabei wurden plattform- und usergerechte Formate und Designs entwickelt. DASDING vertiefte auch seine Plattformstrategie und baute die Onlineangebote weiter aus, unter anderem auch auf TikTok und Instagram. DASDING vor Ort, das regionale Angebot, wurde komplett auf Instagram überführt und damit der Bereich des mobilen Reportings neu aufgestellt. Außerdem startete eine Podcast-Offensive, im Rahmen derer neue Formate bei DASDING integriert wurden.

Der New Music Award, der Nachwuchspreis der jungen Programme der ARD, ging am 20.September an Majan aus Schorndorf - und damit zum zweiten Mal in Folge an den Kandidaten von DASDING.

funk

Drei Jahre nach dem Start des Contentnetzwerks kennen laut SWR-Medienforschung 73 Prozent der Zielgruppe funk oder mindestens ein funk-Format. Alle über 70 funk-Formate zusammen generierten im letzten Quartal 2019 76 Millionen Videoabrufe auf Facebook, 360 Millionen Videoabrufe auf YouTube und über 8 Millionen Videoabrufe auf Instagram.

Ein inhaltlicher Höhepunkt im Jahr 2019 war der netzwerkübergreifende Schwerpunkt „DarkTube“, in dem verschiedene funk-Formate sich in Beiträgen kritisch mit YouTube auseinandersetzten.

funk hat 2019 erneut einige Preise gewonnen, darunter den Grimme Preis für „Bohemian Browser Ballett“, den Grimme Online Award für „Einigkeit & Rap & Freiheit“, den Civis Medienpreis für „Wumms“ und „Jäger & Sammler“ sowie den YouTube Goldene Kamera Digital Award für das Rechercheformat „STRG_F“.

