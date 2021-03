Die SWR2 Radioreportage „Horst Eckel – Für immer ein Held von Bern“ von Pirmin Styrnol und Jürgen Schmidt wird mit dem ersten Preis des AIPS Sport Media Award in der Kategorie Audio ausgezeichnet.

Das SWR-Datenjournalismusteam erhält auf der Grünen Woche in Berlin den Journalistenpreis „Faire Milch“.

Caritas-Journalistenpreises für das Autorenteam Julian Gräfe, Jürgen Rose und Thomas Schneider für ihren Film „Pflege: Hilft denn keiner?“ (Redaktion im SWR: Tilman Achtnich)

Bayerischer Filmpreis für Svenja Jung als beste Nachwuchsdarstellerin in der SWR Kinokoproduktion „A Gschicht über d' Lieb“ von Peter Evers

Deutscher Fernsehpreis in der Kategorie „beste Dokumentation/Reportage“ für die SWR Koproduktion „Kulenkampffs Schuhe“ von Regina Schilling

Hörspiel des Monats Januar: die SWR-Koproduktion „Audio.Space.Machine“, ein Bauhaus-Konzeptalbum von wittmann/zeitblom

Bert-Donnepp-Preis für Medienpublizistik: Philipp Walulis (funk)

ARD-Programmprämien für drei Produktionen des FS Kinder- und Familienprogramms des SWR: „Das doppelte Lottchen“, „Die Abenteuer von Awena und Abduli“ und „Ridoy – Kinderarbeit für Fußballschuhe“

Grimme-Preis: Der SWR erhält fünf Auszeichnungen für Produktionen, die er federführend betreut oder bei denen er mitgewirkt hat. Ausgezeichnet werden die Dokumentarfilme „Kulenkampffs Schuhe“ (SWR/HR) und „Betrug: Aufstieg und Fall eines Hochstaplers“ in der Kategorie Info und Kultur. Das SWR-Format „Bohemian Browser Ballett“ für funk überzeugt in der Kategorie Kinder und Jugend. Ebenfalls in dieser Kategorie gewinnt „Animanimals“ (KiKA/SWR). Beteiligt ist der SWR außerdem an der prämierten Unterhaltungssendung „Kroymann“ (RB/SWR/NDR).

Goldene Kamera in der Kategorie „Bester TV-Journalismus“ für die SWR Produktion „Im Labyrinth der Macht – Protokoll einer Regierungsbildung“ von Stephan Lamby (Kooperation mit NDR und RBB, Redaktion im SWR: Thomas Michel)

Sonderpreis für Regie beim Wettbewerb des Deutschen Fernsehkrimi-Festivals: Regisseurin Julia von Heinz für ihre Inszenierung des „Tatort – Für immer und dich“

WDR-Publikumspreis – Mein Hörbuch 2018 für SWR-Koproduktion „Tod unter Lametta“ von Kai Magnus Sting

Kurt-Magnus-Preis (2. Preis) für SWR Mitarbeiterin Charlotte Grieser aus der Abteilung Wissen und Bildung

2. Platz beim Deutschen Suchmarketingpreis SEMY: Sarah Stein und Tatiana Shchelkanogova von SWR.Online für die SEO-Kampagne „Besser gefunden werden, mehr User erreichen“

Deutscher Sportjournalistenpreis: Lennert Brinkhoff, Moderator und Reporter bei SWR Sport

Die SWR Kinokoproduktion „Mackie Messer –„Brechts Dreigroschenfilm" von Joachim A. Lang erhält bei den New York Festivals International Television & Film Awards eine Gold Word Medal in der Kategorie „Spielfilme“.

Marianne-Englert-Preis: Marie-Claire Schneider für ihre Abschlussarbeit „Konzept für die Hauptabteilung IDA zur Archivierung des Online-Only-Angebots des SWR“

Die SWR Koproduktion „Of Fathers and Sons – Die Kinder des Kalifats“ wird beim Deutschen Filmpreis mit zwei „Lolas“ ausgezeichnet / „Bester Dokumentarfilm" / Anne Fabini für „Bester Schnitt“.

Der SWR2 Autor Richard Fuchs erhält für seine „SWR2 Wissen“-Reportage „Neue Energie im Bergbaurevier“ den 2. Preis beim erstmals vergebenen Medienpreis Mittelstand NRW in der Kategorie Hörfunk.

Vierteljahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik: SWR Vokalensemble für die CD-Einspielung „Emmanuel Nunes: Minnesang / Musivus“ (Kategorie „Zeitgenössische Musik“)

Special Award beim Trento Film Festival: SWR/ARTE Dokumentation „Die Bambusflößer von Bangladesch“ von Shaheen Dill-Riaz

CIVIS-Medienpreis für die dokumentarische Dramaserie „Krieg der Träume“ (Federführung SWR) in der Kategorie „TV. Video Unterhaltung (fictional)“

Das Sketch-Comedy-Format „Kroymann“ von Radio Bremen, SWR, NDR und RBB gewinnt einen Bayerischen Fernsehpreis und erhält den Blauen Panther in der Kategorie Unterhaltung.

Studio Hamburg Nachwuchspreis: Thomas Prenn für die Titelrolle im „Tatort – Damian“

„Zoros Solo“, der Debütfilm von Martin Busker, wird beim Filmfest Emden-Norderney mit dem Hauptpreis des Festivals, dem Score Bernhard Wicki Preis in Gold, ausgezeichnet.

Green Awards im französischen Küstenort Deauville: SWR Autorin Ulrike Gehring für ihre Dokumentation „Nasses Gold“ als bester Film in der Kategorie „Energie und Wandel“

Der SWR Dokumentarfilm „Kulenkampffs Schuhe“ von Regina Schilling wird bei den Focal International Awards in der Kategorie „The Best Use of Footage in an Arts Produktion“ ausgezeichnet.

Hörspiel des Monats Juni: SWR Produktion „90° 0' 0" S“ von Maren Kames, Milena Kipfmüller und Claus Janek

Die SWR/ARTE Dokumentation „Forschung und Verbrechen – die Reichsuniversität Straßburg“ von Kirsten Esch wird mit dem Deutsch-Französischen Journalistenpreis in der Kategorie „Video“ ausgezeichnet.

Die Dramaserie „Der Krieg und ich“, eine Koproduktion von SWR, LOOKSfilm und Toto Studio, wird mit dem Kinder-Medienpreis Der weiße Elefant als „Beste TV-Produktion“ geehrt.

Der SWR gewinnt beim Natur- und Umwelt-Filmfestival Naturvision in Ludwigsburg drei Preise: Die Dokumentation „Der unsichtbare Fluss – Unter Wasser zwischen Schwarzwald und Vogesen“ von Serge Dumont und Frank Nischk bekommt den Hauptpreis und den Preis der Jugendjury, die Dokumentation „Thomas und Korduni – Bienen retten Elefanten“ von Frank Feustle den Naturvision Kinderfilmpreis.

Der Robert Geisendörfer Sonderpreis geht in diesem Jahr an Florian Hager, Programmgeschäftsführer von funk, sowie Sophie Burkhardt, stellvertretende Programmgeschäftsführerin.

Hörspiel des Monats August: „In Stanniolpapier“ von Björn SC Deigner

Majan aus Schorndorf gewinnt den Newcomer-MusikpreisNew Music Award für DASDING.

Robert Geisendörfer Preis für SWR2 Feature „Endstation Sahel?“ von Martin Durm

Bei der Verleihung der Cannes Corporate Media & TV Awards erhält die SWR Dokumentation „Das Jahr ohne Sommer“ den „Goldenen Delphin“ in der Kategorie „Doku-Drama“.

3. Preis des Dietrich-Oppenberg-Medienpreises der Stiftung Lesen: Franziska Hochwald für ihr SWR2 Wissen-Feature „Buchstabensuppe im Kopf“

Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik: CD „Manoury: Le temps, mode d'emploi“ mit dem Klavierduo GrauSchumacher und dem SWR Experimentalstudio

Die SWR-Kinokoproduktion „Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm“ von Joachim A. Lang erhält beim Golden Prague International Television Festival die Auszeichnung „Besondere Erwähnung für außergewöhnliche künstlerische Leistungen“.

Der Hamburger Produzentenpreis Deutsche Kinoproduktionen geht an die Produzentin Verena Gräfe-Höft für die SWR Kinokoporduktion „Pelikanblut“, den sie mit ihrer Firma Junafilm produzierte.

Hörspiel des Monats September: „Baader Panik“ von Oliver Kluck

Das funk-Format „STRG_F“ gewinnt den diesjährigen Medienprojektpreis der Otto Brenner Stiftung.

Thomas Aders wird für seinen Film „Klimafluch und Klimaflucht. Massenmigration die wahre Umweltkatastrophe“ aus der Reihe „Die Story im Ersten“ mit dem Georg von Holtzbinck-Preis für Wissenschaftsjournalismus, Kategorie „Elektronische Medien“ ausgezeichnet.

Der Film „Paketfahrer. Ausgebeutet für den Online-Boom“ von Edgar Verheyen aus der Reihe „betrifft“ erhält den 3. Preis des Deutschen Wirtschaftsfilmpreises in der Kategorie „Wirtschaft gut erklärt“.

Nachwuchs-Biber für SWR Koproduktion „Kopfplatzen“ von Savas Ceviz

Die SWR Doku „Karl Berger – Music Mind“ von Julian Benedikt und Axel Kroell erhält beim Polish International Film Festival den Preis für „Best Jazz“.

Beim Bremer Fernsehpreis gewinnt der SWR zwei Preise: Für die beste Recherche wird eine Reportage von Judith Brosel, Jürgen Rose und Nick Schader in SWR Aktuell BW zum Thema Fake-Jobs ausgezeichnet. Den Preis für den besten tagesaktuellen Beitrag erhält ein Film der Landesschau BW von Reporter Christof Gerlitz.

Die Dokumentation „Thomas und Korduni – Bienen retten Elefanten“ von Frank Feustle gewinnt den STEM-Award beim Chicago Children's Film Festival.

Marc Feuser wird mit dem Hinhörer 2019 ausgezeichnet, einem Radiopreis für junge Journalist*innen der Hörfunkschule und der Evangelischen Journalistenschule.

Die SWR Geschichts-Doku „Claude Dornier – Pionier der Luftfahrt“ von Thomas Wartmann und Kerstin Horner wird mit dem diesjährigenMedienpreis Luft- und Raumfahrt ausgezeichnet.

Die SWR Doku „Faszination Arktis – Tauchgang unter dünnem Eis“ von Denis Blasquidre gewinnt auf dem Mountainfilm Festival in Graz den Preis Kamera Alpin in Gold in der Kategorie „Natur & Umwelt“.

Tina Löschner aus dem Studio Friedrichshafen gewinnt beim Diakonie Journalistenpreis Baden-Württemberg den Preis in der Kategorie „Hörfunk kurz“ für ihren Beitrag „Feinfühlig und lustig – Clowns bringen Lebensfreude ins Pflegeheim“.

Ondas Awards in Barcelona für SWR Koproduktion „Eden“ in der Kategorie „Internationale Fernsehproduktion“

Fernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste für SWR „Tatort – Für immer und dich“ (Regie: Julia von Heinz, Drehbuch: Magnus Vattrodt)

German Renewables Awards: Christian Hattesen in der Kategorie „Journalistenpreis“ für seinen Film „Die Pioniere der Energiewende – Die Klimaschützer aus dem Hunsrück“ aus der Reihe „Made in Südwest“

Die SWR Kinokoproduktion „Pelikanblut“ von Katrin Gebbe wird bei der Filmschau Baden-Württemberg mit dem baden-württembergischen Filmpreis in der Kategorie Spielfilm ausgezeichnet.

Das interaktive SWR Adventure-Game „Blautopf VR – Geheimnis der Lau“ wird beim Deutschen Entwicklerpreis mit dem Innovationspreis (Sonderpreis der Stadt Köln) ausgezeichnet.

