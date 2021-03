Der multimediale Ausbau der Landessenderdirektion Rheinland-Pfalz schreitet weiter voran: Mit unserer Webvideoredaktion „SWR Heimat“ als Online- und Instagram-Auftritt erzählen wir über Menschen in unserem Land: emotional, nah, informativ. So schaffen wir es, den SWR und unsere Geschichten auch zu neuen, jungen Zielgruppen zu transportieren.

Auch unsere SWR Aktuell-App ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg, unsere Inhalte immer und überall für die Nutzer im Sendegebiet bereit zu stellen. Hier ist die Regionalität ein wichtiger Baustein: Die Menschen im Land wollen vor allem regionale Inhalte. Deshalb wurde die App dahingehend neu gebaut, dass wir regionale Fenster anbieten können – beliefert von den fünf SWR Studios mit aktuellen Themen. Also: Neben dem Regelprogramm, der erfolgreichen Vorabendleiste im SWR Fernsehen, den Hörfunkprogrammen SWR1 und SWR4 sind wir multimedial inzwischen mit innovativen Angeboten auf der Überholspur unterwegs.

Die Bereiche der Hauptabteilung, die sowohl das Radioprogramm SWR1 RP als auch die Multimedialen Nachrichten, die landespolitische Sendung „Zur Sache Rheinland-Pfalz“ und die Fachredaktion Landespolitik umfasst, sind durch enge interne Absprachen und thematische Verknüpfungen im Sinne der multimedialen Vernetzung weiter zusammengerückt.

Um die Präsenz von SWR1 RP im Internet und auf Drittplattformen zu stärken, wurde dieser Bereich restrukturiert. Das Programm behauptet sich mit seinem gleichbleibend hohen Niveau und konnte mit Programmhighlights wie „Digitalisierung“ und „Pendlerland Rheinland-Pfalz“ punkten.

Durch die Kooperation mit der Recherche-Unit konnte die publizistische Relevanz des SWR weiter gestärkt werden.

Im Jahr 2018 konnte das Aushängeschild der Hauptabteilung Land und Leute in Rheinland-Pfalz, die Vorabendleiste von 18 bis 20 Uhr, wieder eine hohe Akzeptanz bei den Zuschauerinnen und Zuschauern erzielen. In dieser für uns sehr wichtigen Zeitzone bieten wir mit den Themen Natur und Umwelt, Wirtschaft, Kulinarik, Freizeit, Kultur und Geschichte ein breites Spektrum und setzen außerdem mit der täglichen Sendung Landesschau Rheinland-Pfalz auch unser großes Regionalmagazin, in dem wir vor allem die Geschichten der Menschen im Land aufgreifen, aber auch Service, Information und Unterhaltung bieten.

Mit 15,4 Prozent wurde in dieser Zeitzone ein durchschnittlicher Marktanteil erreicht, mit dem wir uns auf „Augenhöhe“ mit den anderen erfolgreichen Dritten Programmen in Deutschland befinden.

Auch der multimediale Ausbau der HA Land und Leute schreitet im Jahr 2018 weiter voran. Die neue Webvideoredaktion „SWR Heimat“ arbeitet seit diesem Jahr unter Volldampf und ist mit ihren Online- und Instagram-Auftritten erfolgreich. Kontinuierlich steigen die Zahlen der Nutzer und Abonnenten (17.000 auf Instagram). So gelingt es, unsere emotionalen und informativen Geschichten über die Menschen unseres Bundeslandes über die neuen Ausspielwege auch zu neuen, jüngeren Zielgruppen zu transportieren.

Mit besonderer Freude beobachten wir darüber hinaus, dass unser Hauptabendformat „Handwerkskunst“ (Freitag, 21 Uhr) enormen Anklang auf YouTube erfährt. Die millionenfachen Abrufe vieler Folgen (einzelne mit mehr als 2 Mio!) zeigen uns, dass unsere „bodenständige“, auf Wissensvermittlung, Information und inhaltliche Tiefe bauende Formatidee auch im Netz viele interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer finden kann.

Für die Abteilung Regionale Unterhaltung und Filmische Formate ist 2018 ebenfalls ein Jahr der Veränderungen und neuen Ideen. Mit dem VJ-Format „7-Tage“ wurde in Kooperation und teilweise auch in Koproduktion mit dem NDR ein neues Format für den SWR entwickelt. Es begreift das Leben als Herausforderung und als Abenteuer. Denn hinter jedem Leben stecken Menschengeschichten, alltägliche Dramen, Siege und Niederlagen.

7 Tage sind die Autoren beobachtende aber auch handelnde Begleiter, sie nehmen teil, schlüpfen in die Haut des anderen. Sieben Tage, arbeiten, essen, tanzen oder trauern sie mit ihrem Gastgeber. Dabei lernen sie das Leben der anderen mit all seinen Facetten kennen. Erste Ausstrahlungen waren sehr erfolgreich und wir sind gespannt auf die weitere Entwicklung.

Programmhöhepunkte in 2018 waren außerdem die 2. Auflage der Binger Comedy Nights sowie die regionale Schwerpunktwoche aus dem Westerwald, die in Kooperation mit der Rhein-Zeitung und in Abstimmung mit dem Studio Koblenz gestaltet wurde und in der Region für enormes, positives Aufsehen sorgte.

Ein zentraler Programmschwerpunkt im Jahr 2018 war das SWR4 Open Air Konzert am 15. Juni in Mendig. Unter anderem traten dort Vanessa Mai, Beatrice Egli, Thomas Anders und Howard Carpendale auf. 6.000 Menschen besuchten das Konzert auf dem Festivalgelände. Die Besucher kamen vor allem aus dem Norden von Rheinland-Pfalz. Es gab vor dem Konzert mehrere Schwerpunkttage im Programm; am Tag selbst eine neunstündige SWR4-Sondersendung mit Reportagen, Interviews und Liveübertragungen. Den Abschluss bildete eine 90minütige Sendung zum Open Air im SWR Fernsehen am 28. Juli 2018. Erstmals hat es ein SWR4 Konzert damit auf einen Sendeplatz am Samstagabend geschafft; dank der hochkarätigen Besetzung mit einer guten Quote im Sendegebiet. Auch im Netz wurde alles rund ums Open Air – also Livestream, Visits und Page Impressions – überdurchschnittlich nachgefragt.

Multimediale regionale Aktualität – hier erweitern die SWR Studios in Rheinland-Pfalz ihr Portfolio stetig. Mehrere Studien zu SWR Angeboten haben ergeben, dass sich die Nutzer vor allem auch für Informationen aus ihrer Region interessieren. Deshalb wird die SWR Aktuell App überarbeitet, damit sie ab 2019 regionale Fenster anbieten kann, die von den SWR Studios mit multimedialen aktuellen regionalen Themen bestückt werden können. In 2018 wurden die Reporter und Reporterinnen in den fünf SWR Studios mit ihren sieben Regionalbüros weiter in „mobile reporting“ geschult, damit sie schnell und aktuell vor Ort multimediale Berichterstattung leisten können. Fortgesetzt wurde die Schulung aller Chefs vom Dienst in den SWR Studios im multimedialen Themenmanagement sowie lateralem Führen. So versorgen die SWR Studios die Ausspielwege des SWR schnell und zuverlässig mit den wichtigsten Themen und Geschichten und setzen diese auch in regionalen Sendungen, Online-Seiten sowie dem regionalen Jugendangebot „DASDINGvorORT“ um.

