per Mail teilen

Journalistin mit Leidenschaft für aktuelle Themen über Migration und Flucht

Susanne Babila, Jahrgang 1963, studierte Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften an der Universität Erlangen und an der FU Berlin. Die mehrfach preisgekrönte Hörfunk- und Fernsehjournalistin arbeitet seit 1999 beim Südwestrundfunk (SWR) für die multimediale Fachabteilung „Religion und Welt“. Ihre Themenschwerpunkte sind Migration, Asyl, Religion und Interkultur. Susanne Babila produziert für den SWR und andere ARD-Anstalten Reportagen über Europa, Lateinamerika und Afrika. Als Journalistin bereiste sie Kuba, Kamerun, den Tschad, die Demokratische Republik Kongo und die Türkei. Sie lebt in Stuttgart und hat eine Tochter.