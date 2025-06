SWR Studio Tübingen Jürgen Pollak

Das SWR Studio Tübingen ist ein multimedial aufgestelltes Regionalstudio, das sich den Menschen der Region verpflichtet fühlt und den Anspruch hat, alle relevanten Themen in allen SWR Programmen und Online zuverlässig abzubilden und einzuordnen. Das Team umfasst rund 60 Mitarbeitende, deren Ziel es ist, durch guten regionalen Journalismus Orientierung in einer Welt von Fake-News und Reizüberflutung zu geben. 12 mal regionale Nachrichten pro Tag, täglich Zulieferungen aus der Region für den SWR und rund um die Uhr Web-News zum Beispiel in der SWR Aktuell App. Dazu gibt es Veranstaltungen wie Studio-Talks, "Jazz im Studio", "Live auf dem Österberg" oder die "Tübinger Mediendozentur" in enger Kooperation mit der Universität.

Berichtsgebiet

Vom Neckar bis zur Donau, von der Schwäbischen Alb bis zum Nordschwarzwald.

Studioleitung: Marcel Wagner SWR SWR Studio Tübingen

Matthias-Koch-Weg 7

72074 Tübingen



Postfach 23 49

72013 Tübingen



Telefon 07071 209 0

Telefax 07071 209 38204

E-Mail an Studio Tübingen