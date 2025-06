Unser SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen berichtet als einziges Studio des SWR sowohl für Baden-Württemberg als auch für Rheinland-Pfalz.

Das neue SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt SWR

Unser SWR Studio in Mannheim-Ludwigshafen ist ein hochmodernes Zwei-Länder-Regionalstudio. Nach knapp drei Jahren Bauzeit wird es am 29. April 2024 seinen Sendebetrieb aufnehmen. Direkt am Neckarufer gelegen, bietet das neue Studio optimale Arbeitsbedingungen, von hier aus berichten die Reporter:innen trimedial für Fernsehen, Hörfunk und Online über die Ereignisse aus der Metropolregion. Etwa neunzig Mitarbeiter:innen aus Redaktion und Technik produzieren ihre Berichte und Geschichten für alle Programme des SWR und der ARD. Dabei werden sie unterstützt von unseren SWR Regionalbüros in Buchen, Mosbach und Landau.

Der Umzug vom alten Studiogebäude in Nachbarschaft des Technomuseums in das neue Gebäude am Hermann Heimerich-Ufer beginnt am 24. April. Die regionale Berichterstattung ist auch in der Umzugsphase sichergestellt. Ein Tag der offenen Tür ist für Juni geplant, um mit Hörer:innen und Zuschauer:innen zu feiern. Aber auch das ganze Jahr über lädt unser SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen immer wieder zu Veranstaltungen ein.

Berichtsgebiet

Vom Rand des Pfälzer Waldes bis in den Odenwald, vom Ried bis in die Südpfalz.

Studioleitung

Adresse

SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen

Hermann-Heimerich-Ufer 2

68167 Mannheim



Postfach 10 28 48

68028 Mannheim



Telefon 0621 4104 0

studio.mannheim@SWR.de

studio.ludwigshafen@SWR.de