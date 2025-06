Regionale Kompetenz, Nähe zu den Menschen sowie schnelle und seriöse Informationen zeichnen unser Studio in Mainz aus.

SWR Funkhaus in Mainz, in dem auch Live-Events stattfinden Jürgen Pollak

Die Arbeit der Redaktion in unserem SWR Studio in Mainz ist stark geprägt vom pulsierenden Leben des Rhein-Main-Ballungszentrums. Hier hat der Corona-Impfstoffentwickler BionTech seinen Sitz, durch ihn rückte Mainz in den vergangenen Jahren in den weltweiten Fokus. Aber auch Unternehmen wie der Spezialglas-Hersteller Schott AG oder Boehringer Ingelheim gehören mit ihren Themen zur täglichen Berichterstattung in Internet, Fernsehen oder Hörfunk. Der FSV Mainz 05 als Sympathieträger der Fußball Bundesliga, die Johannes-Gutenberg-Universität mit Forschung und Lehre oder die bundesweit beliebte „Määnzer Fassenacht“ sind weitere Beispiele für die umfassende Themenvielfalt der Region Rheinhessen. Aber auch die Landwirtschaft und der Weinbau spielen nach wie vor eine dominierende Rolle, Rheinhessen ist das größte Weinanbaugebiet in Deutschland. In unserem SWR Studio in Mainz und den angeschlossenen SWR Regionalbüros Worms und Bad Kreuznach arbeiten etwa 30 Menschen. Die Reporter:innen sind bei ihren Einsätzen für die Radioprogramme, das Fernsehen und das Internet unterwegs.

Berichtsgebiet

Rheinhessen mit der Landeshauptstadt Mainz, den Städten Worms, Alzey, Bingen, Ingelheim und Oppenheim. Die Nahe-Region mit Bad Kreuznach und die hessischen Randgebiete von Wiesbaden bis Rüsselsheim.

Studioleitung: Olaf Lemcke Olaf Lemcke SWR SWR Studio Mainz

Am Fort Gonsenheim 139

55122 Mainz



Telefon 06131 929 34217

Telefax 06131 929 34037

studio.mainz@SWR.de