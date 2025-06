Das hochmoderne SWR Regionalstudio in Heilbronn wird eröffnet

Das neue SWR Studio in Heilbronn geht an den Start. Ab Mittwoch (27.11.) werden alle Beiträge für Radio, Fernsehen und Online in den neuen Räumen am Schwabenhof in Heilbronn produziert. Los geht es um 6:30 Uhr mit den SWR4 Regionalnachrichten für Heilbronn-Franken.

Im neuen SWR Studio können alle Schnittplätze und Studios miteinander verschaltet und für Audio- und Videoproduktionen genutzt werden. Das schafft maximale Flexibilität für die multimediale Arbeit. Bei der Planung wurde auf funktionale und schlanke Raumstrukturen geachtet und Desksharing-Arbeitsplätze vorgesehen.