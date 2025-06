SWR Studio Friedrichshafen SWR Jürgen Pollak

Über 30 Mitarbeiter:innen berichten aus dem SWR Studio Friedrichshafen und den Regionalbüros in Konstanz, Ravensburg und Biberach multimedial, aktuell und hintergründig. Die Beiträge unseres Studios bilden die ganze Palette des regionalen Lebens ab: von A wie Automobilzulieferer in Friedrichshafen über K wie Kunst in Bregenz, Lindau, Friedrichshafen, Konstanz, Ravensburg und Biberach bis Z wie Zeppelin in Friedrichshafen und Konstanz. Im Mittelpunkt stehen dabei immer die Menschen aus der Region.

Berichtsgebiet

Unser SWR Studio in Friedrichshafen berichtet nicht nur aus den Kreisen Konstanz, Lindau, Bodensee, Ravensburg, Biberach und dem südlichen Sigmaringen, sondern auch länderübergreifend aus Vorarlberg und der Ostschweiz. Ein Ballungsgebiet mit knapp 2,5 Millionen Einwohner:innen. Es gibt mehrere industrielle Zentren, einige der ansässigen Firmen schießen ihre Produkte sogar in den Weltraum. Aus der Region kommen aber auch hervorragende Äpfel, Felchen und Weine.

Progamme

Adresse