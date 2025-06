Seit 75 Jahren Freiburg sendet der Südwestrundfunk Programm aus Freiburg. Die Stadt mit 230.000 Einwohner:innen ist das deutsche Zentrum im Dreiländereck zwischen Straßburg und Basel und zeichnet sich aus durch Universität, zahlreiche Einrichtungen im Gesundheitswesen und Sitz der Verwaltung für Südbaden.

SWR Studio Freiburg Jürgen Pollak

Südbaden, das Elsass und die Nordwestschweiz – aus dieser grenzüberschreitenden Region berichtet unser SWR Studio in Freiburg. Und das im Hörfunk in eigenen Sendungen auf SWR4 und online auf SWR.de sowie für SWR1, SWR2, SWR3, DASDING, SWR Aktuell und für die ARD. Auch in der SWR Aktuell-App finden sich die Informationen aus Südbaden. Täglich sind mehrere Kamerateams im Einsatz für das SWR Fernsehen und die ARD. Unterstützt wird das Studio von den Regionalbüros in Villingen-Schwenningen, Lörrach, Waldshut und Offenburg. Rund 100 Mitarbeitende sind in unserem Studio und in den Regionalbüros beschäftigt. Und auch das weltweit einzigartige Experimentalstudio, ein Labor für Neue Musik, ist in Freiburg angesiedelt.

Berichtsgebiet

Von der Ortenau bis Basel, vom Hochrhein bis zur Baar und mittendrin liegt der Hochschwarzwald.