Unser SWR Studio in Stuttgart hat die baden-württembergische Landeshauptstadt und die Region Stuttgart im Blick.

SWR Funkhaus Stuttgart SWR Jürgen Pollak

Das multimediale Studio befindet sich in unserem SWR Funkhaus Stuttgart und hat rund 45 Mitarbeitende. Redakteur*innen aus den Bereichen Fernsehen, Hörfunk und Online berichten aus der Landeshauptstadt und der Region Stuttgart, in der mit 2,8 Millionen Menschen über ein Drittel der Baden-Württemberger*innen zu Hause ist.

Das Studio besteht aus der multimedialen Redaktion und der Hörfunkredaktion. Erstere bringt die Themen der Region ins Fernsehen, Radio, Web und in die SWR Aktuell App sowie die jungen Inhalte zu DASDING vor Ort in Stuttgart. Die Hörfunkredaktion ist sowohl für die täglichen Regionalsendungen als auch für die zwölf täglichen Regionalnachrichtenausgaben in SWR4 Baden-Württemberg zuständig. Zudem kümmert sich die Hörfunkredaktion um die Umsetzung der regionalen Themen auf den Seiten von SWR Aktuell unter SWR.de/stuttgart und auf der SWR Aktuell App.

Berichtsgebiet

Von Stuttgart und Ludwigsburg bis Böblingen, Rems-Murr, Göppingen und Esslingen.

Studioleitung: Axel Graser Axel Graser SWR Alexander Kluge SWR Studio Stuttgart

Neckarstraße 230

70190 Stuttgart

Telefon 0711 929 12465

studio.stuttgart@SWR.de

