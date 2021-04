Themen

Unser SWR Regionalbüro in Lörrach berichtet seit 1983 über Themen wie den Grenzverkehr, den Ausbau der Rheintalbahn, den Weinbau, Tourismus und Höhenlandwirtschaft im Schwarzwald. Überregionales Interesse finden die Kunstausstellungen von Weltrang in Basel und die Milliardengewinne der dortigen Pharmakonzerne. Das Dreiländereck ist außerdem die Heimat von Fußballtrainern wie Ottmar Hitzfeld oder Joachim Löw. Und im Sommer singen die Weltstars beim Stimmen-Festival auf dem Lörracher Marktplatz.

Berichtsgebiet

Grenzüberschreitungen sind für unser Lörracher Team bestehend aus Laura Könsler, Katja Schiementz und Matthias Zeller Tagesgeschäft. Denn die Menschen im Dreiländereck leben oft so, als ob es keine Grenzen gäbe: Deutsche verdienen in Basel gutes Geld, Schweizer geben es beim Einkaufen in Lörrach oder Weil am Rhein aus. Das Berichtsgebiet umfasst den Landkreis Lörrach, das Elsass südlich von Mulhouse sowie die Kantone Basel-Stadt und Basel-Land.

Adresse

SWR Regionalbüro Lörrach

Basler Straße 155

79539 Lörrach



Postfach 22 08

79512 Lörrach



Telefon 07621 10301

buero.loerrach@SWR.de