Berichtsgebiet

Das SWR Regionalbüro ist zuständig für die Stadt Landau und die Landkreise Germersheim sowie Südliche Weinstraße. Das Berichtsgebiet, die Südpfalz, grenzt an Baden und das Nordelsass. Außerdem an die Vorderpfalz im Norden und an die Westpfalz. Es hat eine Fläche von knapp 1.200 Quadratkilometern. Darin liegen 99 Gemeinden und sieben Städte mit rund 280.000 Menschen.

Themen

Die Themen aus der Südpfalz sind so vielseitig wie ihre Landschaften: Die Südliche Weinstraße ist eine vom Weinbau geprägte Urlaubsregion und die Region um Germersheim am Rhein ist bekannt für den Bienwald, die Rheinauen und die hügeligen Landschaften. Die beiden Festungsstädte Gemersheim und Landau sind wichtige Wirtschafts- und Bildungszentren mit zwei Universitätsstandorten. Der Sitz des weltweit größten LKW-Bauers befindet sich in der Südpfalz, das bekannte Bier Schloss Bellheimer kommt von hier, ebenso wie der Baumarktriese Hornbach oder der Spielwarenhersteller Klein. Aber auch das bundesweit größte zusammenhängende Anbaugebiet für Obst und Gemüse liegt in dieser Region.

Außerdem wissen die Menschen aus der Südpfalz, wie man das Leben genießt: Die Weinfeste sind ebenso legendär wie die feine Küche, die durch die Nähe zu Frankreich geprägt ist. Und begünstigt durch das milde Klima gedeihen hier Kiwis, Bananen und Feigen. Über all das und was die Südpfälzer tagtäglich bewegt, berichten die Korrespondentinnen aus dem SWR Regionalbüro Landau.

Programme

Korrespondentin: Birgit Baltes Birgit Baltes SWR SWR Regionalbüro Landau

Ostbahnstraße 30

76829 Landau/Pfalz



Telefon 06341 83311

Telefax 06341 83310

buero.landau@SWR.de