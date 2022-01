Themen

Korrespondent Christoph Bröder berichtet aus unserem SWR Regionalbüro in Hachenburg über den Westerwald. Unterstützt wird er dabei von Andreas Krisam. So vielfältig wie der Westerwald sind auch die Themen, über die von hier aus berichtet wird. Egal ob ausgefallene Sportarten wie Skeleton, Festivals wie die Westerwälder Literaturtage, die Entwicklungen auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz am Stegskopf oder der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur – wir haben die Themen im Blick. Aber es sind nicht nur die großen Entwicklungen, über die wir berichten, sondern zum Beispiel auch Reportagen mitten aus dem Leben, die zeigen, wie facettenreich und interessant der Westerwald und seine Menschen sind.

Berichtsgebiet

Das SWR Büro ist an unser SWR Studio in Koblenz angeschlossen und zuständig für alle Themen aus dem Kreis Altenkirchen und dem Westerwaldkreis. Von hier aus berichten die Korrespondent:innen für Radio, Fernsehen und unsere Online-Angebote. Die Berichterstattung endet aber nicht an der Landesgrenze, denn manchmal braucht man auch schon den Blick nach Nordrhein-Westfalen und nach Hessen, um zu verstehen, wie die Region tickt. Und die tickt ziemlich laut und spannend, denn die Menschen hier sind in Bewegung: als Pendelnde, Selbstständige oder als Visionäre – kulturbewegt, kreativ, sozial engagiert und einfach nett. Dazu macht die wunderschöne Mittelgebirgslandschaft die Arbeit hier in unserem SWR Regionalbüro Hachenburg zum Vergnügen.

