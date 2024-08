In unserem SWR Funkhaus in Mainz werden unsere Fernseh- und Radioprogramme für das Bundesland Rheinland-Pfalz produziert. Außerdem werden hier die Internetangebote von ARD.de und SWR.de gesteuert – und unser Justiziariat hat in Mainz seinen Sitz.

SWR Funkhaus Mainz Jürgen Pollak Mit einem Newsroom und dem dazugehörigen Sendestudio verfügt Mainz über eine der modernsten Nachrichteninfrastrukturen in ganz Europa. Das SWR Fernsehen sowie unsere Hörfunkwellen SWR1 und SWR4 liefern ein Programmangebot mit regionaler Verankerung: unverwechselbar, sachlich wie emotional – am besten alles zusammen wie bei der Landesschau und SWR Aktuell, der Sendung SWR Sport oder dem ARD Politikmagazin Report Mainz. Mainz ist zudem Sitz unserer Landessenderdirektorin, Frau Ulla Fiebig. Nach der Fusion im Jahr 1998 hat das Rundfunkzentrum erheblich an Bedeutung gewonnen: Mehr Programme, mehr Mitarbeitende, mehr Kompetenzen garantieren den Hörer:innen und Zuschauer:innen im Land aktuelle Berichterstattung, Hintergrundinformationen, Unterhaltung, Musik und ein umfangreiches Kulturangebot – kurz: die gesamte Palette, die Rheinland-Pfalz zu bieten hat. Adresse SWR Funkhaus Mainz

Am Fort Gonsenheim 139

55122 Mainz



Postfach 37 40

55027 Mainz



Telefon 06131 929 0

Telefax 06131 929 32050

funkhaus.mainz@SWR.de Weitere Informationen Lageplan Mainz