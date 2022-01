Themen

Michael Lang berichtet aus dem SWR Regionalbüro in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Region im rheinland-pfälzischen Norden ist geprägt von weltweit erfolgreichen Unternehmen, Tourismus, Weinbau sowie Land- und Forstwirtschaft. Die Themen gehen hier nie aus: Die Formel 1 und Rock am Ring auf dem Nürburgring, die Landesgartenschau in Bad Neuenahr-Ahrweiler, die Folgen der Ansiedlung von Haribo in der Grafschaft, der geheime Regierungsbunker in den Ahrweiler Weinbergen, Vulkanismus unter dem Laacher See, Ausstellungen und Konzerte im Remagener Arp Museum, Hochwasserschutz an Rhein und Ahr oder neue Forschungsergebnisse auf dem RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz – Michael Lang ist unser Reporter für alle wichtigen Ereignisse in der Region, er berichtet für den SWR Hörfunk, das Fernsehen sowie Online.

In seinen Reportagen stehen die Menschen, die hier leben und ihre Geschichten im Mittelpunkt. Mal holt Michael Lang mit dem Fischer des Laacher Sees früh morgens die Netze ein, lässt sich zeigen, wie man mit Hilfe aus dem Kreis Ahrweiler zum Mars fliegt, besucht eine Bauernfamilie, in deren Wohnzimmer ein blindes Reh lebt oder kocht mit Sterneköchen.

Berichtsgebiet

Der Rheinländer Michael Lang berichtet aus einem der abwechslungsreichsten Sendegebiete im Norden von Rheinland-Pfalz. Es liegt zwischen den Großstädten Koblenz und Bonn, eingerahmt von Weinbergen, Eifelwäldern, Rhein und Ahr. Michael Lang ist für den SWR jeden Tag im Kreis Ahrweiler unterwegs und hat dabei auch die Ereignisse jenseits der Landesgrenze im südlichen Nordrhein-Westfalen im Blick.

