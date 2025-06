Themen

Seit November 1985 ist unser SWR Regionalbüro in Offenburg mittendrin – im deutsch-französischen Grenzgebiet. Doch für die Menschen bedeutet der Rhein keine Trennlinie mehr, sondern sie bewegen sich ganz selbstverständlich dies- und jenseits des Flusses. Mittendrin und oft dabei sind auch unsere Reporter:innen aus dem SWR Regionalbüro in Offenburg: Christine Veenstra und Ulf Seefeldt. Meist sind sie unterwegs, denn der Ortenaukreis ist so groß wie das Saarland. So entstehen täglich viele Reportagen, sei es über den Streit um die Integration von ausgesiedelten Personen, über Deutschlands größten Freizeitpark in Rust oder die Weinernte. Oder einfach nur über Menschen, die dabei sind, die Grenze endgültig zu überwinden.

Berichtsgebiet

Ortenaukreis – vom Rheinufer über die Vorbergzone bis zu den Schwarzwaldgipfeln.

Programme