Themen

Die Region, hoch im badischen Norden, ist die am dünnsten besiedelte im Bundesland, bietet aber dennoch Themen in Hülle und Fülle. Ob Landwirtschaft oder High-Tech-Unternehmen, ob Politik, Sport, Kultur oder Geschichten über die Menschen in der Region: der Neckar-Odenwald-Kreis ist nahezu täglich in unseren Hörfunkprogrammen vertreten, mit Nachrichten, Beiträgen, Features oder O-Tönen.

Berichtsgebiet

Unsere beiden SWR Büros in Mosbach und Buchen werden von Friederike Kroitzsch betreut. Die gebürtige Berlinerin berichtet „mit Herz und Schnauze“ seit dem Jahr 2000 aus dem Neckar-Odenwald-Kreis, einem der größten Flächenlandkreise in Baden-Württemberg. Aus diesem Grund sind wir dort mit zwei Büros vertreten, zwischen denen Friederike Kroitzsch je nach Terminlage mitunter noch am selben Tag hin- und herpendelt.

Programme