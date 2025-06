Themen

Zu den wichtigsten Themengebieten gehören der Alltag an der EU-Außengrenze Deutschlands zur Schweiz, der Bodensee als Landschaft und Lebensraum, die Pflege von Kultur und Geschichte sowie Service rund um Freizeit und Erholung am See. Konkret geht es in der Berichterstattung immer wieder um Menschen, die täglich als Berufspendelnde über die Grenze hinweg unterwegs sind. Regelmäßig gilt es zudem zu fragen, wie es um den Bodensee, den größten Trinkwasserspeicher Europas, bestellt ist. Geschichte und Kultur erzählt man am besten an Originalschauplätzen: Dazu gehört das UNESCO-Welterbe Klosterinsel Reichenau genauso wie das zum Museum gewordene Wohnhaus von Hermann Hesse am Untersee. Und die Freizeittipps? Erst mal selbst ausprobieren und dann weiterempfehlen.

Berichtsgebiet

Das Gebiet unseres SWR Regionalbüros in Konstanz umfasst den gesamten westlichen Bodensee mit der Hochschulstadt Konstanz, der deutschen Umweltschutzmetropole Radolfzell und dem Industriestandort Singen. Dazu zählen weiter der Hegau, die einstige Künstlerkolonie Höri und die benachbarte Schweiz.

Programme

Adresse

SWR Regionalbüro Konstanz

Obere Laube 81

78462 Konstanz



Telefon 07531 284983

buero.konstanz@SWR.de