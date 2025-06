per Mail teilen

Unser Korrespondent Frank Polifke berichtet aus dem multimedialen Regionalbüro, in erster Linie für unsere Hörfunkprogramme und die gesamte ARD. Die technische Ausstattung mit Mischpult, Studiomikrofonen und PCs mit digitalen Schnittprogrammen ermöglicht die komplette Produktion von Berichten und Reportagen, Live-Einblendungen bis hin zur Moderation kompletter Sendungen.

Themen

Beiträge werden auch für unsere und die ARD-Fernsehprogramme, unsere Online-Angebote und die SWR Aktuell App erstellt. Regionalpolitische Entscheidungen, Hightech-Entwicklungen ostwürttembergischer Unternehmen, sportliche Höhen und Tiefen von FCH und VfR, Festival Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd, Opernfestspiele Heidenheim: Für all das und noch mehr steht unser multimediales SWR Regionalbüro Aalen – immer ganz nah an den Menschen in der Region.

Berichtsgebiet

Zwischen Bopfingen und Schwäbisch Gmünd sowie von Ellwangen bis Heidenheim – wir sind vor Ort und berichten aus der Region.

Programme

Korrespondent

Frank Polifke SWR Alexander Kluge

Adresse

SWR Regionalbüro Aalen

Stuttgarter Straße 26

73430 Aalen



Telefon 07361 555630

buero.aalen@SWR.de