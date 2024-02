Medienforum Migration 2019: Was uns zusammen hält

Dr. Gabi Biesinger wurde am 23. Mai 1969 in Detmold geboren. Sie studierte Psychologie und Publizistik an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster und erwarb an der University of Kent at Canterbury außerdem den Abschluss Master of Science. 1998 promovierte sie an der Universität Münster mit einer Arbeit über Identitätsveränderungen in Ost- und Westdeutschland nach der Wiedervereinigung. Gabi Biesinger war nach ihrem trimedialen journalistischen Volontariat beim Südwestrundfunk bei SWR1 Rheinland-Pfalz in Mainz, bei SWR3 und bei SWR Aktuell Radio tätig und arbeitete als Referentin in der Hörfunkdirektion. Während ihrer Zeit als ARD-Auslandskorrespondentin in London und Washington wirkte sie an der crossmedialen Weiterentwicklung der Auslandsstudios mit. Seit Mai 2018 ist Gabi Biesinger Zweite Chefredakteurin des SWR.