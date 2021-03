per Mail teilen

Emmerich Smola-Förderpreis:

Sheva Tehoval (Sopran) und Konstantin Lee (Tenor)

Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik:

Orsolya Kaläsz für den Gedichtband „Das Eine“

SWR Jazzpreis:

Christian Lillinger (Schlagzeug)

Stuttgarter Besen:

Martin Frank (Gold), Lisa Catena (Silber), Bastian Bielendorfer (Holz-Besen)

SWR3 Comedy Förderpreis:

Markus Kapp aus Karlsruhe

Karl-Sczuka-Preis für Hörspiel als Radiokunst:

Olaf Nicolai für sein Hörwerk „In the woods there is a bird ...“

Salzburger Stier:

Helmut Schleich (Deutschland), Hosea Ratschiller & RaDeschnig (Österreich) und Hazel Brugger (Schweiz)

Ehrensache-Preis:



Claus-Peter Krah aus Ahrweiler für sein Engagement für das Tierheim Remagen Die Donnersberger Initiative für Menschen in Not e.V. Der Kinderschutzbund Trier mit seinem Projekt „Kultur & Kreativität ohne Grenzen“ Die „Foodsharing“-Ortsinitiative Mainz 5. Die Bürgerstiftung Haßloch

SWR3 Pioneer of Pop beim SWR3 New Pop Festival:

Anastacia

SWR Publikumspreis beim Internationalen Trickfilmfestival Stuttgart:

„Our Wonderful Nature – The Common Chameleon von Tomer Eshed“

SWR4 Musikpreis der SWR4 Musikredaktion Rheinland-Pfalz

für den Sänger und Musiker Vincent Gross aus Basel

Tatort Eifel – Junior Award:

Sabrina Maas und Hannah Stülp, St.-Josef-Gymnasium Biesdorf (Altersgruppe 9 bis 13 Jahre); Chloé Camus, Goethe-Gymnasium Bad Ems (Altersgruppe 14 bis 20 Jahre)

SWR Trickfilmwettbewerb filmtriXX für rheinland-pfälzische Grundschüler/innen:

Klasse 4a der Grundschule Essenheim mit „Cookie im Zuckerwattenland“

Deutscher Dokumentarfilmpreis:

David Bernet für seinen Dokumentarfilm „Democracy – Im Rausch der Daten“

Giga-Hertz-Preis für elektronische Musik:

Laurie Anderson für ihr Lebenswerk

Gerty-Spies-Literaturpreis:

Ralf Rothmann