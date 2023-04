Isabelle Demey

Fasziniert von Stimme und Sprechen

Sie ist als Chefsprecherin beim SWR zusammen mit ihrem Team dafür verantwortlich, dass 365 Tage im Jahr im Kulturprogramm von SWR2 pünktlich die Nachrichten laufen. Zudem berät sie Redaktionen bei Fragen rund ums Sprechen am Mikrofon und auf der Bühne und spricht in vielen Sendungen auch selbst. Ihre Faszination für Stimme und Sprechen entdeckt sie nach ihrem Studium der Medienwirtschaft im journalistischen Volontariat beim SWR. Sie ist so begeistert, dass sie anschließend an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart Sprechkunst und Sprecherziehung studierte. Beim Medienforum liest sie die deutsche Übersetzung des Textes von Zhenia Berezhna.