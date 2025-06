Agalya Jebens wurde 1982 in Berlin geboren und lebte und von 13 bis 22 Jahren in Indien. Sie studierte Ingenieurwissenschaften und gründete in Stuttgart SkySpirit. Das international tätige High-Tech-Unternehmen entwickelt innovative Produkte, die Kunst, Technologie und Bildung für alle zugänglich machen. Ein Beispiel dafür: die Installation AI Blossoms – künstliche Blumen, die vollständig inklusiv gestaltet sind. Die Installation ermöglicht Menschen jeden Alters und mit unterschiedlichsten Fähigkeiten, die Grundlagen des Programmierens zu erlernen. Für Agalya Jebens steht SkySpirit für Vielfalt und Inklusion: Menschen aller Hintergründe arbeiten hier gemeinsam an Lösungen, die Chancengleichheit fördern. Jebens legt Wert auf Diversität und unterschiedliche Perspektiven. Die sei nicht nur inspirierend, sondern öffnete auch neue Wege für wirtschaftliche und gesellschaftliche Innovationen. Mit diesem Ansatz ist das Unternehmen weltweit erfolgreich.