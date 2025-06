Stephan Lenhardt (1980) arbeitet in der Intendanz des Südwestrundfunks (SWR) und ist dort für den Bereich Medienpolitik verantwortlich. Bis 2025 war er Redakteur der ARD Kommunikation. Das Team gestaltete die Presse- und Socialmedia-Kommunikation sowie Public Affairs während des ARD-Vorsitzes des SWR. Zuvor produzierte er als Reporter und Redakteur Bewegtbildinhalte u.a. für die tagesaktuellen Sendungen (tagesschau, tagesthemen, ARD Morgen-, ARD Mittagsmagazin, Brisant) im Ersten Programm der ARD, die Socialmedia-Kanäle der tagesschau und die Fernseh-Nachrichten im Dritten Programm des SWR. Er moderierte das „SWR Aktuell Update“ in Rheinland-Pfalz und das SWR-Magazin „Menschen und Momente“. Nach dem Studium der Kommunikationswissenschaft, Politikwissenschaft und Wirtschaftspolitik an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster volontierte er 2007 beim SWR.