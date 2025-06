Panel: Wohnung, Arbeit, Bildung und …? Partizipation von Geflüchteten

Esther Saoub leitet die Abteilung Religion und Welt im SWR, die in unterschiedlichen Formaten religiöse, kirchliche, migrantische und gesellschaftliche Themen bearbeitet. Esther Saoub wurde 1969 in Stuttgart geboren und studierte Literaturwissenschaft, Islamwissenschaft und Judaistik in Berlin und Damaskus. Nach einem Volontariat beim SDR/SWR in Stuttgart war sie 10 Jahre fürs Radio tätig. Von 2006 bis 2011 leitete sie das ARD Hörfunk-Studio in Ägypten, berichtete aus dem Gazakrieg und über die Volksaufstände des ‚Arabischen Frühlings‘. Mit dem Fokus Nahost und Migration war sie als Reporterin für ARD Tagesschau und Tagesthemen und als Filmautorin und Redakteurin für ARD und ARTE tätig. Sie moderierte zwei Jahre lang den Podcast ‚Weltspiegel Thema‘. Esther Saoub lebt mit ihrer Familie in Stuttgart. Gesellschaftliche Teilhabe migrierter Menschen ist Teil ihres täglichen Lebens.