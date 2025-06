Panel: Vor, aber auch hinter der Kamera – Vielfalt in den Medien

Manfred Hattendorf – SWR Film und Planung. Manfred Hattendorf, geboren 1963 in Memmingen, studierte Germanistik, Romanistik und Theaterwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Nach längeren Auslandsaufenthalten in Belfast und Paris promovierte er mit einer Dissertation über Dokumentarfilm und Authentizität. Nach einem journalistischen Redaktionsvolontariat beim Südwestfunk in Baden-Baden arbeitete er als Redakteur und Autor im Bereich Kultur des SWF. Nach mehrjähriger Tätigkeit als Referent in der Fernsehdirektion des SWR leitet Manfred Hattendorf seit 2005 die Abteilung Film und Planung im SWR in Baden-Baden. Dort ist er zuständig für Tatorte, Fernsehfilme, Debüt- und Kinokoproduktionen des SWR. Zuletzt verantwortete er u.a. redaktionell die Produktionen „Eden“, „Aenne Burda“, „Saat des Terrors“, „So auf Erden“, „Meister des Todes“, „Über die Grenze“ (Auswahl). Manfred Hattendorf ist im Nebenamt Vorsitzender im Haus des Dokumentarfilms in Stuttgart.