Panel: (M)ein Land - Was ist deutsch?

Moderation: Alev Seker (SWR). Seit 2020 moderiert Alev Seker im Wechsel mit Kolleginnen und Kollegen die Wirtschaftssendung PlusMinus im Ersten. Außerdem präsentiert sie im wöchentlichen Wechsel die Fernsehnachrichten "SWR Aktuell Baden Württemberg" um 16, 17 und 18 Uhr. 2019 moderierte sie einmal im Monat die „SWR Zeitreise – Nachrichten von damals“. Im Anschluss an ihr Studium der Kultur- und Medienbildung in Ludwigsburg und Bangkok war sie zunächst als Reporterin im SWR Studio Heilbronn und dann als Multimediareporterin im Studio Tübingen im Einsatz. Nach ihrem journalistischen Volontariat beim SWR arbeitete sie als Chefin vom Dienst bei DASDING im Hörfunk und wechselte anschließend in den Bereich Service als Redakteurin und Reporterin.