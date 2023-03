Netzwerkarbeit mit Eltern, engagiert sich für Demokratie.

Thi Hoang Ha Vu arbeitet bei LAMSA - das Landesnetzwerk Migrantenorganisationen in Sachsen-Anhalt e.V. und ist Mitglied des Beirats für Integration und Migration Magdeburg. Siekam zum Studium der Germanistik (1978-1984) in die DDR, nach Leipzig. Vor der Wende arbeitete als Betreuerin und Dolmetscherin für die vietnamesischen Vertragsarbeiter:innen in Magdeburg. Sie gründete 1992 den Deutsch-Vietnamesischen Freundschaftsverein Magdeburg, eine der ersten Migrant:innenorganisationen in den östlichen Bundesländern. 1994 war sie Mitbegründerin des Flüchtlingsrates Sachsen-Anhalts.