Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Abgeordnete im Bundestag und begeisterte Boxerin

Reem Alabali-Radovan ist Staatsministerin beim Bundeskanzler und die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Im Februar 2022 wurde sie zudem zur ersten Antirassismusbeauftragten der Bundesregierung ernannt. Im Bundestag ist sie für die SPD seit 2021. Davor war sie Integrationsbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Alabali-Radovan wurde 1990 in Moskau als Kind irakischer Eltern geboren und kam mit ihrer Familie 1996 nach Deutschland. In Schwerin machte sie Abitur und studierte in Berlin an der FU Politikwissenschaften. In ihrer Freizeit ist sie leidenschaftliche Boxerin.