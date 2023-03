Palwascha Azmare

Engagiert sich für Jura, Sozialprojekte und Fußball

Palwascha Azmarei wurde 2001 in Ostdeutschland als 4. Kind politisch verfolgter afghanischer Eltern geboren. In ihrer Jugend arbeitete sie an vielzähligen Projekten zu Antirassimus und Antisemitismus sowie 3 Jahre in einer Asylunterkunft. Für ihr soziales und sportliches Engagement erhielt sie 2019 die höchste schulische Auszeichnung. Im Jahr 2020 begann sie ihr Jurastudium an der Universität Leipzig. Neben ihrem Studium engagierte sie sich für Projekte wie mikopa und AFGiD. Momentan lässt sie sich bei der Refugee Law Clinic zur Rechtsberaterin für Geflüchtete ausbilden.