Organisatorin des Medienforums - für sie eine der schönsten Tagungen der ARD

Anna Koktsidou ist die Beauftragte für Vielfalt und Integration des SWR und für die Tagung SWR Medienforum Migration verantwortlich. Als Hörfunk-Redakteurin widmete sie sich den Themen Migration, Flucht, Asyl, kulturelle Vielfalt. Mit SWR2 konzipierte sie die digitale Ausstellung „meine kleinen Schätze - Geschichten von Migration“. Sie wurde 1962 in Griechenland geboren und zog 1970 nach Deutschland. Nach dem Studium in Tübingen (Germanistik/Pädagogik) volontierte sie beim damaligen SDR und arbeitete anschließend in verschiedenen aktuellen Hörfunk-Redaktionen des SWR. Privat engagiert sie sich in verschiedenen interkulturellen Initiativen.