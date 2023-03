Eine Journalistin, die sich für alle Themen begeistern kann

Alina Braun wurde in Kasachstan geboren – sie hat russische und russlanddeutsche Wurzeln. Im Studium wurde ihre Leidenschaft für Journalismus beim Campussender radioaktiv geweckt. Praktika bei der Rheinpfalz, Radio Regenbogen oder dem spiegel-Büro Moskau folgten. Während zwei Auslandsemestern in Washington D.C. arbeitete sie bei n-tv und dem amerikanischen Sender WTOP. Zurück in Deutschland trat sie das SWR-Volontariat an. Nach sechs Jahren bei SWR Aktuell Radio ist sie jetzt als Fernseh-Reporterin unterwegs – und eine der Hosts des Podcasts „Alles ist anders – Leben mit dem Krieg“.