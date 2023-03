Die Journalistin kämpft gegen das Regime in Syrien

Luna Watfa ist ehemalige politische Gefangene in Syrien (zwischen 2014 – 2015). Die freiberufliche Journalistin verfolgt den ersten Prozess in Deutschland gegen einen ehemaligen Geheimdienstoffizier des syrischen Regimes und berichtet darüber. Sie ist die Protagonisten und Drehbuch-Coautorin des Dokumentarfilms „Luna und die Gerechtigkeit“. Sei gewann 2022 den ARD-Dokumentarfilm-Wettbewerbs „TopDocs“ . Sie lebt derzeit in Deutschland und ist Mitglied des Beirats für Migration und Integration in Koblenz. Außerdem arbeitet sie als interkulturelle Sozial- und Jobcoachin in Koblenz.