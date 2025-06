per Mail teilen

Joana Kohrs ist seit über 28 Jahren Teil der deutschen TV- und Filmbranche und arbeitet seit drei Jahren als Vertrauensperson an Filmsets, darunter bei Produktionen wie Schwarze Früchte, Helen Dorn, Jenseits der Spree, Der Schimmelreiter und weiteren. Zuletzt unterstützte sie auf Malta das Mental-Health- und Well-Being-Team bei einer besonders herausfordernden Produktion. Mit ihrem tiefgreifenden Verständnis für die Dynamiken und Herausforderungen der Filmindustrie hilft sie Teams dabei, ein sicheres, produktives und harmonisches Arbeitsumfeld zu schaffen. Dabei ist Arbeit geprägt von einem fundierten Hintergrund in Pädagogik, Psychologie und Tanz.

Mitte der 1990er Jahre gründete sie gemeinsam mit zwei Partnern die Agentur JNJ – The Black Agency, die auf die Vermittlung von BIPoC-Künstlerinnen spezialisiert war. Heute leitet sie zusammen mit Bradley Iyamu die Black Universe Agency, eine Schauspielagentur, die sich ebenfalls auf die Vermittlung von BIPoC-Künstlerinnen fokussiert.

Neben ihrer Tätigkeit in der Agenturarbeit widmet sich Joana Kohrs der Weiterbildung und Sensibilisierung von Filmteams. In den vergangenen Jahren hat sie zahlreiche Workshops entwickelt und durchgeführt, die zentrale Themen wie den sensiblen Umgang mit Diskriminierung, effektive Kommunikation am Set sowie die Vorbereitung von Filmsets auf Diversity und Inclusion behandeln.

Mit ihrer praxisnahen und interaktiven Herangehensweise verfolgt Joana das Ziel, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch Räume zu schaffen, in denen kreative Teams wachsen und sich weiterentwickeln können. Als Vertrauensperson bringt sie ihre Leidenschaft für Menschen, Beziehungen und Kommunikation direkt an die Filmsets und trägt so aktiv zu einer inklusiveren und respektvolleren Filmkultur bei.