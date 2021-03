Mit der weltweiten Digitalisierung und der rasanten Entwicklung von Web 2.0 haben sich die Grenzen zwischen privaten und öffentlichen Daten verschoben. Wer sich heute gegen einen Missbrauch schützen will, sieht sich komplexen rechtlichen Fragen gegenüber. Deshalb sorgt bei uns seit Jahren ein ausgewiesener juristischer Fachmann als Datenschutzbeauftragter für die Einhaltung von datenschutzrechtlichen Standards. Er nimmt die Aufgabe – staatsfern – als eigenes Kontrollorgan wahr. Seine Aufgabe ist es, die Persönlichkeitsrechte von Hörer*innen und Zuschauer*innen, aber auch von Mitarbeitenden zu schützen.

Der Datenschutzbeauftragte ist an die einschlägigen Bundes- und Landesdatenschutzgesetze gebunden. Auf allen unseren Webseiten ist die Datenschutzerklärung zu finden. Dort ist nachzulesen, was wir mit den Nutzerdaten machen – und vor allem, was nicht.

Jeder kann sich an den Datenschutzbeauftragten wenden, um Auskunft in datenschutzrechtlichen Belangen zu erhalten oder wenn er der Ansicht ist, bei der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten durch uns (oder den „ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice“) in seinen Rechten verletzt worden zu sein.

Datenschutz im SWR

Beauftragter für Datenschutz

Prof. Dr. Armin Herb

Telefon 0711 929 13014

Telefax 0711 929 13019

datenschutz@SWR.de



Fragen zum Rundfunkbeitragsrecht

Beitragsservice des SWR/SR

Neckarstraße 221

70190 Stuttgart



Telefon 0185 999 555

(6,5 Cent/min aus den deutschen Festnetzen, abweichende Preise für Mobilfunk)



beitragsservice@SWR.de

Landesbeauftragte BW und RP

Auf Länderebene sind ebenfalls Rechtsexperten für die Wahrung von Persönlichkeitsrechten zuständig. Sie arbeiten mit Medienunternehmen, Institutionen und Unternehmen eng zusammen.

