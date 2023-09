Die Bundestagsabgeordnete setzt sich für mehr Vielfalt in ihrer Partei ein.

Jasmina Hostert wurde 1982 in Sarajevo geboren und besuchte dort die Grundschule bis 1992. Nach ihrer Flucht aus Bosnien und Herzegowina besuchte sie zunächst die Schule in Bonn. Ihr Abitur machte sie in Canterbury, Großbritannien. Sie studierte Politikwissenschaft, Neueren Geschichte und Kunstgeschichte an der Universität Bonn (M.A.). Seit 2021 ist sie Abgeordnete der SPD im Bundestag. Außerdem ist sie u.a. eine der stellvertretenden Landesvorsitzenden der SPD Baden-Württemberg und in der SPD Böblingen aktiv, wo sie auch lebt. Seit 2019 ist sie Präsidentin des Württembergischen Behinderten- und Rehabilitationssportverbands (WBRS).