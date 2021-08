Vorsitzender des Verwaltungsrats

Entsender: ver.di Landesbezirk Baden-Württemberg/Deutscher Journalistenverband

Hans-Albert Stechl SWR Alexander Kluge

Hans-Albert Stechl wurde im September 2011 erstmals zum Vorsitzenden des SWR Verwaltungsrats gewählt. Stechl vertritt den ver.di Landesbezirk Baden-Württemberg/Deutscher Journalistenverband.

Hans-Albert Stechl ist bereits seit 1983 Gremienmitglied. Er war beim früheren SWF Mitglied im Rundfunkrat und Fernsehausschuss sowie Vorsitzender des Rechtsausschusses. Beim SWR ist er seit 1998 Mitglied im Verwaltungsrat und war lange Jahre Vorsitzender des Ausschusses Technik und Vergaben. Als SWR Verwaltungsrat ist Stechl zugleich auch Mitglied im Landesrundfunkrat Baden-Württemberg.

Hans-Albert Stechl wurde 1949 in St. Georgen im Schwarzwald geboren. Er studierte Rechtswissenschaften in Freiburg, Genf und Konstanz und legte 1976 sein zweites juristisches Staatsexamen ab. Von 1976 bis 1981 war er Geschäftsführer des Südwestdeutschen Journalistenverbandes in Stuttgart. Seit 1982 arbeitet er als selbständiger Rechtsanwalt und freier Autor in Freiburg.

Lebenslauf Stechl, Hans-Albert